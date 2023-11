Giselda Torresan a Verissimo: «La montagna mi ha salvato dalla depressione per una relazione finita male»

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello, Giselda Torresan è tornata su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin. Dal racconto del suo ingresso nel reality ai dettagli sulla sua vita, l'influencer (e operaia) del Monte Grappa si è confidata in un'intervista a Verissimo.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend: da Samantha Cristoforetti a Dalila Di Lazzaro ma anche Diletta Leotta, Javier Zanetti e Fabio Volo

L'intervista

Dall'amore della montagna alla sua ultima relazione, passando per il rapporto con i genitori, Giselda Torresan si è raccontata ai microfoni di Verissimo, parlando dei sui progetti e dei suoi piani futuri.

Tra questi, l'idea di aprire una malga (ndr, rifugio montano), motivo per cui prima di entrare nella casa del Grande Fratello si è licenziata dal suo lavoro di operaia in fabbrica. Un lavoro che non le ha permesso di avere molti amici, e che ora ha deciso di lasciare per dedicarsi a pieno alla sua passione più grande: la montagna.

Sul futuro Giselda Torresan dice di volere una famiglia: «Mi piacerebbe avere una famiglia. Ero innamorata, ma era un amore tossico. Io correvo dietro a lui, ma a lui non interessavo. Sono caduta in depressione, sono stata male, ho perso moltissimi chili. La montagna mi ha salvato. Ho iniziato a fare arrampicata e lo sport mi ha aiutato tanto. Ora spero di trovare l'amore».

Spazio poi al racconto sulla sua infanzia, con un padre severo («non mi ha mai mandata in discoteca») e con episodi di bullismo a scuola, soprattutto relativi ai suoi denti. Episodi, questi, che si sono verificati nuovamente prima dell'ingresso al GF, con molti commenti spiacevoli suoi social.

Giselda Torresan a Verissimo, l'influencer della montagna si racconta nel salotto della Toffanin: l'“amore” per Mauro Corona e l'esperienza al Gf