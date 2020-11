Giorgia Meloni perde le staffe in tv: «Saviano dice che la seconda ondata è colpa mia? Portatemelo qui»

Giorgia Meloni su tutte le furie: a Quarta Repubblica Nicola Porro le fa vedere un post di Roberto Saviano che accusa della seconda ondata del virus lei e Matteo Salvini: «Saviano dice un fracco di idiozie, magari con la voce giusta e bassa, ma non so come facciano a definirlo un guru. Lui accusa me e il centrodestra di avere favorito la pandemia? Ma come fa a puntare il dito sulle uniche persone che per tutti questi mesi non hanno mai toccato palla su nulla? Ogni decisione l'ha presa in solitaria il governo, e quel che non ha fatto per mettere in sicurezza è tutta responsabilità sua. Non si dicono cose così a vanvera, portatemi Saviano davanti e io sono pronta a un confronto all'americana».

APPROFONDIMENTI SU CANALE 5 Pomeriggio 5, lite furiosa in diretta: irrompe una signora, Barbara... CAOS NELLA CASA Elisabetta Gregoraci, lite con Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: e lei... GF VIP GF Vip, Mario Balotelli sbotta dopo la lite Enock-Guenda: «Mio... LA LITE Gf Vip, Stefania Orlando litiga con Francesca Pepe: urla e lacrime,... REALITY TRASH Gf Vip, furia Tommaso Zorzi su Lorella Cuccarini: «È...

Pomeriggio 5, lite furiosa in diretta: irrompe una signora, Barbara D'Urso allibita

Elisabetta Gregoraci, lite con Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: e lei perde la pazienza

Gf Vip, rissa sfiorata. Guenda contro Enock per la battuta di Balotelli: «Dissociati». Lui spacca il microfono

Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano in lacrime in diretta: «Mi dicevano f****o». Milly Carlucci costretta a intervenire

© RIPRODUZIONE RISERVATA