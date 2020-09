Gf Vip, furia Tommaso Zorzi su Lorella Cuccarini: «È contro i gay». E volano parole grosse

Il Grande fratello Vip di quest'anno non brilla certamente per sobrietà . Grazie anche ad alcuni personaggi che volutamente (e non) vanno sopra le righe. A far parlare di sé oggi al GfVip è Tommaso Zorzi che si è prodotto in un duro attacco nei confronti di Lorella Cuccarini. La ormai ex conduttrice de La Vita in Diretta è finita nel mirino del concorrente del Grande Fratello, che discutendo con Stefania Orlando non ha usato mezzi termini: «Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul c…o, una str…za - le sue parole - si è espressa contro i diritti gay 150mila volte». «Non c’è un etero che abbia mai ballato La notte vola da quando è nata quella canzone», insiste Zorzi, appoggiato da Francesco Oppini che ammette che «non mi è simpatica per niente».

Furia Zorzi, così Stefania Orlando

Ultimo aggiornamento: 17:14

Stefania Orlando interviene e spiega: «Lei è contraria ai matrimoni gay e alle adozioni, perché per lei il matrimonio è in chiesa. Lei è cattolica». «Ma cosa vuol dire che è cattolica? - ribatte, che rincara la dose - anch’io ho fatto religione a scuola. Non puoi rompere i cogl… nel 2020 su sta roba, infattil’ha asfaltata 500 volte. Mi dà fastidio che la gente deve aprir bocca per seminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura». Le parole di Zorzi hanno fatto volare la Cuccarini tra i trending topic di Twitter.