Gianni Morandi, il dramma a Verissimo: «Io, segnato per sempre dalla morte di mia figlia»

Una carriera costellata di successi, il sorriso stampato sulla faccia, la battuta sempre pronta. Gianni Morandi lo conosciamo così. Oggi pomeriggio, però, nel salotto di Verissimo, ha deciso di raccontare alla padrona di casa, Silvia Toffanin, anche momenti bui e sofferenze. Su tutte, una lo ha segnato per sempre: la morte della figlia Serena.

Verissimo, Lorella Boccia e l'aggressione: «Noi minacciati con un coltello, temevo di perdere mio marito»

Claudio Bisio, Silvia Toffanin rivela a Verissimo: «L'ho visto nudo». Pubblico incredulo

Era il 1967, solo un anno dopo le nozze con la prima moglie e madre della piccola, Laura Efrikian. A nove ore dal parto, la tragedia. La neonata morì per una grave crisi respiratoria, mentre Morandi era con Claudio Villa, in finale al programma Scala Reale. Una perdita che non mise in crisi il matrimonio con la Elfrikian, da cui il cantante ha poi avuto altri due figli (Marco e Marianna), ma che ebbe altre ripercussioni sulla vita dell'allora 23enne Morandi. Alla Toffanin ha detto oggi: «Io e la mia ex moglie Laura abbiamo perso una bambina. Queste cose sono strane. Mia figlia morì e la naja mi ha richiamato subito dicendo “Siccome non sei più padre devi venire a fare il militare”…Quella sera non è stata una sera facile». Forte la commozione in studio, sia quella della Toffanin che quella del pubblico.

Castrogiovanni choc a Verissimo, il rugbista rivela: «I medici dissero: hai sei mesi di vita»

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA