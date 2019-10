Silvia Toffanin a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo, se volete farlo anche voi...»

ROMA - Silvia Toffanin spiazza tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del loro ultimo film Se mi vuoi bene, per la regia di Fausto Brizzi. E proprio durante l'intervista, c'è stato un momento inaspettato. Silvia Toffanin ha accolto i suoi ospiti dicendo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Il pubblico incredulo, rumoreggia in studio. Ma poi la conduttrice specifica: «Inizia così il film Se mi vuoi bene, con Claudio Bisio nudo nella vasca». La conduttrice conclude ironica: «Se volete vedere Claudio Bisio nudo anche voi, andate al cinema».

Pamela Prati a Verissimo, Silvia Toffanin dice no: cachet troppo alto

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA