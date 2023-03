GfVip, Oriana, Micol e Giaele e il tatuaggio a tre dopo il programma: ecco cosa si tatueranno

Giovedì 16 Marzo 2023, 11:19

Nonostante alcune incomprensioni iniziali, dopo mesi di convivenza Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno stretto un bel rapporto all'interno della casa del GF VIP. Le tre hanno addirittura pensato di suggellare la loro amicizia con un tatuaggio da fare appena uscite dalla casa. Le ragazze hanno pensato alla sigla "OMG", acronimo di un espressione di stupore molto in voga e molto usata da loro stesse, e all'"occhio di Fatima" come simbolo di fortuna. Giaele ha suggerito a Micol di aggiungere anche il simbolo del van, il luogo nella casa in cui è sbocciata non solo la storia d'amore con Edoardo Tavassi ma dove le stesse ragazze si sono fatte numerose confidenze. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

