Paolo Bonolis, età, le balbuzie, l'ex moglie tradita, la malattia della figlia e le case separate con la Bruganelli: chi è l'ospite di Chiambretti

Paolo Bonolis ospite de La Tv dei 100 e uno. Parte stasera in tv il nuovo show condotto da Piero Chiambretti con protagonisti i bambini. Saranno 100 i piccoli che porranno domande (dalle più curiose alle più irriverenti) agli ospiti dello show. E loro non potranno tirarsi indietro. Nella puntata di esordio ci saranno il marito di Sonia Bruganelli e Michelle Hunziker come ospiti. Ma chi è Paolo Bonolis.