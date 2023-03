Gf Vip, Oriana Marzoli e il gesto in diretta che indigna i fan (che accusano anche Signorini)

Martedì 14 Marzo 2023, 14:24

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, diversi telespettatori si sono lamentati per l’atteggiamento tenuto da Oriana Marzoli nei confronti di Nikita Pelizon. Dopo il confronto tra le due concorrenti, infatti, la modella di origine venezuelana si è resa protagonista di un gesto che si è subito attirato addosso le critiche dei fan del reality show di casa Mediaset. A causa di un calcio mimato nei confronti di Nikita, in molti hanno cominciato ad accusare sia lei che il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Ecco cosa sta accadendo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

