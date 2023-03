Noemi Bocchi e la nuova vita da influencer, la foto truccata in ospedale e le critiche: «E' a caccia di popolarità»

Sono lontani i tempi in cui ci si chiedeva chi fosse Noemi Bocchi, la donna che aveva rubato il cuore di Francesco Totti allontanandolo per sempre da Ilary Blasi. E si andava a caccia di foto della misteriosa ragazza di Roma nord, madre di due figli, che aveva i profili social privati e sembrava gelosa della sua privacy. Tutti volevano sapere chi era, dicevano fosse la copia di Ilary, solo più giovane. I paparazzi si appostavano ore sotto casa sua, sperando di immortalarla in qualche scatto rubato.

Totti e Ilary, tensione divorzio: salta la prima udienza, uno dei due ha chiesto di posticiparla

La nuova vita da influencer

Adesso invece, di Noemi Bocchi, sappiamo tutto. Pure troppo. Perché nella sua nuova vita da influencer, sui social, che ha accuratamente aperto al pubblico (per aumentare followers?) lei pubblica persino le sue ecografie. Non solo è uscita allo scoperto postando foto e video con il suo amore, pubblicando le immagini del nuovo immenso attico a Vigna Clara dove, dopo pochi mesi, è andata a convivere con Francesco, ma come un provetto personaggio del mondo dello spettacolo ci tiene a informare i suoi fan - che su Instagram sono arrivati a quota 61mila - della sua vita privata. Noemi, insomma, sembra essere andata a scuola di popolarità. Anche se popolare, per il momento, lo è solo in quanto fidanzata di.

L'intervento

«Domani, per me, sarà un giorno importante»: con queste parole ha annunciato che il 15 marzo si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico per curare la diastasi addominale (patologia caratterizzata dall'eccessiva separazione fra le fasce dei muscoli del retto dell'addome). Noemi Bocchi aveva annunciato poche settimane fa su Instagram di essere affetta da questa malattia, di cui soffrono tantissime donne dopo aver partorito, e Totti aveva commentato il post scrivendo: «E io ti sarò vicino». Nel post sui social con cui ha annunciato l'operazione, la donna ha scritto: «Ultimi preparativi. Domani, per me, sarà un giorno molto importante. Dottore sto arrivando, felice di aver scelto lei», taggando il dottor Giovanni Giugliano, che da quanto trapelato la opererà nella clinica Mater Dei di Roma. E mica è finita lì. Nel giorno dell'operazione ha pubblicato un'altra foto con il dottore in questione sul letto d'ospedale dove, con piega perfetta e trucco impeccabile (non proprio una di noi verrebbe da dire), si appresta a scendere in sala operatoria.

Le polemiche

Noemi parla con i suoi follower, come fanno le vip: «So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata... tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e tra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio». Un post - quello sulla diastasi - che aveva raccolto non poche polemiche: «Invalidante??? Una diastasi addominale??? E la sclerosi multipla che ho che è? Ma per piacere la diastasi l'ho fatta x due volte e ti assicuro che è una passeggiata in confronto alla mia sclerosi multipla che rimane a vita», scrive Sonia. E ancora: «Stai tentando di piacere alla gente??? Tranquilla, non potrai piacere a tutti. Per alcuni (i fan del capitano) sarai perfetta. Per i fan di Ilary Blasi sarai la sfascia famiglie e, a questo punto, pure non troppo intelligente», la attacca qualcun altro.

Il bikini (scomparso)

Ma per gestire questo nuovo bagno di popolarità Noemi ha evidentemente bisogno di una mano. La nuova compagna di Totti, con lui a Dubai, qualche giorno fa ad esempio si è scattata un selfie ad alto tasso erotico, ma il bikini bombastico è sparito dopo poco tempo dalle Storie. Sarà stato Francesco a chiederle di rimuoverlo oppure c’è un servizio fotografico pronto ad arrivare? Misteri. E in attesa di sapere se la vedremo al Gf Vip o a Pechino Express (mi sento di scartare l'Isola dei Famosi per ovvi motivi) rimpiangiamo i momenti in cui su di lei si poteva solo fantasticare. Perché la privacy, quella sì, è davvero roba da vip.