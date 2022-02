Gf Vip, Barù: «Non voglio illudere Jessica»: poi passa la notte nel letto con la principessa. Fan confusi e felici

Mercoledì 9 Febbraio 2022, 10:43

Jessica Selassiè non riesce a smettere di sognare a una storia con Barù. E anche se il vippone sembra non essere interessato alla principessa lei in confessionale ha rivelato di aver in testa solo il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma il rapporto sembra non avere una svolta. I telespettatori sono impazziti quando, al Gf Vip, nella notte hanno visto i Jerù a letto insieme. Jessica e Barù hanno passato molto tempo a chiacchierare e a scambiarsi sguardi languidi. Se in molti stanno sperando in un’evoluzione, altri hanno ricordato le parole che proprio il concorrente ha pronunciato sulla princess. A voler far uscire la verità sui sentimenti di Barù verso la princess è stato Alessandro Basciano che, vedendo molto presa l’amica, ha provato ad indagare per evitarle una forte delusione.

Gf Vip, Barù e la confessione ad Alessandro

«Non vorrei aver fatto qualcosa per illuderla», Barù ha altre cose per la testa. «Dovevo affrontare altre cose. Ora sono un po’ più sereno e affronterò anche questo», aveva detto il vippone chiarendo che avrebbe affrontato l'argomento con Jess.

«Quando diventi rosso e fai le battute, tutto viene percepito in modo diverso», gli ha fatto notare Alessandro. «Lo so e forse ci ho giocato troppo, ma qui dentro che ca**o fai? Un minimo di affinità con qualcuno la cerchi ed è bello averla però… Ci penso io», ha concluso così il gieffino. Ma per ora sembra che ancora non abbia voglia di affrontare la situazione.

