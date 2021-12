Gf Vip, fuochi e fiamme tra Alex Belli e Aldo Montano: Alfonso Signorini costretto ad allontanarli: «Adesso basta»

Erano i tre moschettieri Alex, Aldo e Manuel. Ma non è andata a finire bene e dopo l'uscita dal Gf Vip di Alex Belli (squalificato) e Aldo Montano (che ha deciso di abbandonare la casa per raggiungere la famiglia) la lite tra i due è continuata sui social. Il botta e risposta inizia qualche giorno fa e stasera in diretta lo scontro ha preso forma e lo spazio è stato quello dello studio di Cinecittà. I due stasera sono quasi venuti alle mani, i toni si sono alzati e Alfonso Signorini è dovuto far mettere a sedere Alex invitandolo a calmarsi. «È la settimana di Natale datevi una calmata». Non c'è pace stasera nello studio del reality, dopo l'abbondono di Sonia Bruganelli a conseguenza di un botta e risposta con il consuttore ore i protagoniste della (quasi) rissa sono i due ex gieffini. Tutto è cominciato da un'intervitsta che il campione di scherma ha lasciato su una diretta Instagram. Aldo ha espresso il suo chiaro parere sull’attore e le sue parole, hanno trovato il consenso del pubblico. Montano ha parlato di «telenovela» senza risparmiare nessuno. «Se fosse vero sarebbe ancora più grave», per Aldo non ci sono dubbi: «ha fatto una pessima figura»

Gf Vip, Alfonso Signorini ad Alex Belli: «Sembra tu stia recitando un copione di una soap anni '80»

Gf Vip, lite tra Alex e Aldo

Belli, che rende tutto instagrammabile (basti pensare che anche il suo cane è un account social) ha deciso di replicare qualche ora fa pubblicamente, su twitter. L'attore ha ricordato il forte scontro che hanno avuto, dopo del quale ha accusato Montano di avergli tirato uno schiaffo.

«GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a Te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è Usare le MANI! SHHHHH!!!»

Signorini blocca lo scontro

La risposta è arrivata direttamente dallo studio, dove Signorini sperava di mettere la pace, ma non è andata così. «Egoman, ti chiamano così sui social ed è vero, sei egocentrico»

Ma Belli non ci sta: «Io non sono egocentrico ho vissuto e me ne prendo le responsabilità occhio a dare giudizi. L'unica cosa che sei stato capace di fare è alzare le mani quando ti ho fatto uscire fuori per quello che sei»

Aldo perde le staffe: «Allora scoperto di cosa? Cosa sono? Tiralo fuori te quello che sei non l'ha ancora capito nessuno. Di chi sei innamorato. Hai fatto una bufala a tutti. Smettila. Non ho voglia i fare queste ca**ate»

Alex gli va sotto e Signorini li allontana

Alex Belli non molla: «Perchè non hai le pa**e di dirmele in faccia le cose?», Aldo replica: «Hai mancato di rispetto a tua moglie». Quindi la risposta dell’attore: «Ma pensa ai tuoi problemi. Aldino bello, dai che le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di babbo natale». Alfonso Sigorini prova a placare gli animi ma ormai la situazione gli è scappata di mano. «Ha preso in giro tutti eravamo i tre moschettieri e sono stato un cretino a crederci», termina così Aldo che torna a sedersi arrabbiato e ferito. Interviene pure Samy che va contro Alex Belli, con il microfono spento. Il parmense lo ammonisce: «Tu devi stare zitto». Signorini chiede a Samy che succede. L’egiziano: «Alex si deve sciacquare la bocca». Alla faccia della serenità del Natale