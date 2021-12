Gf Vip, Adriana Volpe contro Soleil Sorge: «Non fare la vittima. Tu eri dominatrice e protagonista quanto Alex»

Wendy la mamma di Soleil Sorge entra per prendere le difese della sua "bambina". Nessun riferimento inizialmente alla storia con Alex Belli. Ma le dichiarazioni che Wendy ha lasciato sono chiare: «Se incotrassi Alex gli direi tante cose che non saprei da dovere iniziare, lui e Delia hanno fatto un grande show».

Emozionata Soleil può dire la sua: «Se è una cosa pianificata è un pessimo show e Delia è peggio di Alex»

Arriva Alex e Wendy si scioglie un po' e gli fa i complimenti per la bellezza: «Sei più bello di persona che in tv».

Wendy la sorpresa a Soleil

Poi la lite torna tra Alex e Soleil

«Si è vero ci tengo a te ma il bene che ti voglio non scinde dal fatto che devi portarmi rispetto» con queste parole Sole mette a tacere Alex e mamma Wendy ci mette il carico da 11:

«Si deve vergognare per il piano che ha preparato. Prendere di punta una persona è un piano diabolico».

Ma Belli non ne vuole sentir più parlare di soap opera e si schiera dalla parte di Delia: «Lei ha le sue idee e difenderò sempre la sua personalità». Sole scatta: «Deve smetterla di esasperare questa storia deve starsene a casa, hai detto tu che lei non vuole fare tv allora la smettesse».

Adriana Volpe contro Soleil

Ma dallo studio è pronta a interveniere Adriana Volpe che non hai mai sopportato troppo la gieffina: «Non facciamo passare Soleil da vittima. Eravate in due, tu sei stata dominatrice e protagonosta quanto lui»

Soleil è orgogliosa di come è: «Non voglio passare da vittima io non voglio fare il teatrino non mi fate passare per quella che non sono» e poi torna a mettere le cose in chiaro con Alex: «Evita di continuare a dire menzogne parla di te del tuo percorso». Belli è pronto ad andarsene e tra un insulto e un altro torna in diere per dare un avvertimento alla sua "amica": «Occhio perchè ci sono i teatrini qua dentro». La Sorge ride lo manda via e spiega a Signorini che secondo lei è geloso.