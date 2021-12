Gf Vip, Gf Vip, Camen Russo mette Valeria Marini in seconda fila e scatta la lite: «Io sto solo davanti»

Stasera si festegga il Natale al Gf Vip e per la serata la produzione aveva dato il compito ai vipponi di preparare un Gf Christmas Show. Balli e canti nulla di più, se non fosse stata che la regia della performance è stata affidata a Carmen Russo che pare abbia sbagliato lo schieramento della formazione. Secondo Soleil Sorge Lulù Selassiè «si sente Byoncè. E si lamenta per non fare certe cose». Ma come se non bastasse Carmen ha azzardato a mettere Valeria Marini in seconda fila.

«Va bene, allora andate voi davanti basta. Anche se io non sono abituata ad andare dietro. Non sono abituata Carmen cerca di capirmi. Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro. In pratica è come se a te fanno fare un’altra roba, non ti trovi, poi in diretta io mi sento male e non mi sento al mio agio. Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei. Basta andate davanti, io sto dietro, no non voglio perché vedo che Jessica alza gli occhi al cielo. Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie. Altrimenti se io sfaso, sballo io coso (?!?). No, non torno in prima fila, perché lei dice che non devo stare davanti. Il fatto non è che sono una prima donna, perché lo siamo tutte prime donne, io sono abituata alla posizione sul palcoscenico, perché altrimenti a stare dietro mi sfaso». E mentre katia Ricciarelli si lamenta che manca una parte cantata la coreografa non ne può più: «state facendo tutte i capricci»

Stasera Alfonso Signorini è tornato a parlarne. E la scintilla si è riaccesa. «Ma perché ho accettato?» e Signorini ha decretato la ballerina «Santa» e ha incalzato «ma come cavolo hai fatto a sopportarle». Ma Carmen è positiva: «Alla fine sono state brave». E Valeriona le da ragione, ma Signorini le chiede il perchè lei volesse stare per forza davanti. Eva Grimaldi intanto si dice stanca degli atteggiamenti di Soleil: Già ho sentito che Lulù vuole essere protagonista, ma quando mai? Sei tu a voler essere protagonista un continuo dire "non mi si vede"». Soleil stranamente non replica ma Lulù spiega che non ha nessuna smania di protagonismo quanto dei dolori che aveva e che le impedivano di assumere determinate posizioni.

Katia era furibonda invece mentre le vippone litigavano su come emergere di più: «Io ho detto ai ragazzi di puntare sull'ironia e Carmen si è arrabbiata», si riaccendono i toni.