Gf Vip, Sarah Altobello bacia Attilio Romita: la fidanzata del giornalista va su tutte le furie. «Vomito»

Sarah Altobello e Attilio Romita sono sempre piu' vicini al Gf Vip. Dopo giorni di corteggiamenti reciproci, neanche troppo velati, i due si sono spinti ben oltre ed è scattato un bacio. È stata Sarah a far scattare il bacio: Attilio era giò steso a letto, così la travolgente conquilina ha pensato bene di poggiare le sue labbra su quelle del giornalista seppur per pochi secondi. Un bacio a stampo, certo, ma tutto ciò è bastato per far scoppiare un putiferio social.

Gf Vip, scatta il bacio tra Sarah e Attilio

Il siparietto è subito stato condiviso su twitter e ci sono stati una vagonata di like e commenti. E il tutto è finito anche sotto le mani di Mimma Fusco fidanzata di Attilio, che non l’ha certa presa con filosofia. È tornata attiva sui social solo da qualche giorno, Mimma, proprio per commentare l'avanzare della liason tra il compagno e la vippona.

«Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui», questo il cinguettio della donna ieri alla visione delle immagini che mostravano Attilio e sarah sempre piu' vicini. L'imprenditrice pugliese non credeva che il fidanzato potesse mancarle di rispetto, la loro storia d'amore è nata oltre 7 anni fa, ma ora tutto è cambiato.

Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. — mymmafusco (@mymmafusco) December 7, 2022

Stamattina, chi la segue su Twitter, si è sveglaito con un «Fa schifo» che la Fusco ha messo sotto il video di Romita che scherza con la coinquilina. Ma qualche minuto fa è arrivato sotto la vista di Mimma anche il video del bacio «Vomito», questa la prima reazione a cui ha aggiunto poco dopo: Spessore e cultura ineccepibile»