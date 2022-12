Chi m'ha visto? Stasera in tv su Rai 3 la commedia con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino: trama e cast

Chi m'ha visto?, la commedia del 2017 diretta da Alessandro Pondi, con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello va in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3. la pellicola, leggendo le recensioni, è la scelta giusta per passare una serata spensierata: leggera e divertente. Un musicista che vive sempre all'ombra di qualcuno decide di inscenare la sua scomparsa per attirare l'attenzione su di sé.

X Factor, è Ambra Angiolini show: la versione sexy di T'Appartengo infiamma il palco. «Pazzesca»

Chi m'ha visto? La trama

Martino Piccione (Beppe Fiorello) è un semplice musicista pugliese che, con la sua chitarra e la sua band, si esibisce all'interno di locali per guadagnarsi da vivere e raggiungere la sua tanto ambita fama. Al contempo, però, è consapevole del fatto che il mondo della musica ha maggior spazio per chi sa apparire meglio, metendo in secondo piano impegno e personalità. E a 48 anni lui sembra destinato a rimanere all'ombra di tutti. Con l'aiuto di Peppino Quaglia (Pierfrancesco Favino), decide di inscenare la sua scomparsa per capire realmente la sua rilevanza, ma qualcosa va storto e si ritroverà a lottare non solo per la musica, ma anche per sopravvivere.

Miriam Leone e la foto senza trucco: «Mostrarsi imperfetti è un super potere»

Favino, una star

Pierfrancesco Favino è un purosangue con una irresistibile vena istrionica e un formidabile orecchio per gli accenti regionali che rendono le sue scene in Chi m'ha visto? a volte esilaranti, altre eccessivamente caricate. Favino divora la cinepresa e avrebbe bisogno di un regista che occasionalmente argini la sua potenza interpretativa.

Cast

Un film di Alessandro Pondi. Con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano. «continua Michele Sinisi, Maurizio Lombardi, Oriana Celentano, Francesco Longo, Gianni Colajemma, Vito Facciolla e Sabrina Impacciatore.