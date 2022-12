Vi presento i nostri, stasera in tv su italia 1 la commedia con Robert De Niro e Ben Stiller: trama e cast

Vi presento i nostri, stasera in tv su italia 1 alle 21.20 torna la commedia del 2010 diretta da Paul Weitz, con Robert De Niro e Ben Stiller.

Nonostante la formula si ripeta, il terzo atto della faida familiare Stiller contro De Niro diverte sempre tutti: merito di un cast ispirato, Wilson e Hoffman su tutti.

Vi presento i nostri, la trama

Per l'impacciatissimo infermiere Greg Fotter i tempi in cui era sottoposto alle angherie del burbero suocero Jack Byrnes sembrano essere passati. Lui e la moglie Pam vanno d'amore e d'accordo e sono diventati genitori di due bellissimi gemelli. Ma un'improvvisa crisi economica spingerà Greg a entrare segretamente in un commercio di medicinali e questa sua nuova 'occupazione' desterà ancora una volta i sospetti del diffidente suocero. Quando poi l'intero clan dei Fotter/Byrnes - compreso l'ex di Pam, Kevin - si riunirà per il compleanno dei gemellini, una serie di malintesi, spiate e missioni segrete sottoporranno Greg all'ennesimo difficile test da superare per diventare, forse, il prossimo patriarca della famiglia. Nessuno gli crede, pensano sia un traditore, ma sarà davvero così?

Il cast

Cast: Robert De Niro - Jack Byrnes, Ben Stiller - Greg Fotter, Owen Wilson - Kevin Rawley, Blythe Danner - Dina Byrnes, Teri Polo - Pamela Byrnes-Fotter, Jessica Alba - Andi Garcia, Laura Dern - Prudence, Harvey Keitel - Randy Weir, Barbra Streisand - Rozalin Fotter, Dustin Hoffman - Bernie Fotter, Thomas McCarthy - Dott. Bob, Kevin Hart - Infermiere Louis, Laksh Singh - Dott. Patel, Jack Axelrod - Chappy, Sergio Calderón - Gustavo, Daisy Tahan - Samantha Fotter, Colin Baiocchi - Henry Fotter, Yul Vázquez - Junior, Clent Bowers - Sig. Androvsky, Olga Fonda - Svetlana