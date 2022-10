Gf Vip, Sara Manfuso si ritira dopo il caso Marco Bellavia: «Voglio stare bene con me stessa»

Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, ritirandosi così dal reality. Gli spettatori lo hanno scoperto oggi pomeriggio quando, dopo una giornata di trasmissione interrotta a causa di alcuni problemi, si è vista Sara insieme ai coinquilini abbracciata a loro per gli ultimi saluti prima di varcare la porta rossa. Dopo dieci minuti in cui saluta i vipponi, la trasmissione viene nuovamente interrotta dalla pubblicità. «Dopo quello che è successo io non ci riesco, voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia. Non siamo tutti delle mer... qui dentro, siamo persone dignitose che contro certe cose lottano». Il riferimento è a quanto successo con Marco Bellavia, l'ex conduttore di Bim Bum Bam che ha lasciato nei giorni scorsi la casa dopo aver manifestato alcuni problemi personali davanti ai quali i concorrenti si erano dimostrati insensibili. Comportamenti criticati aspramente dai telespettatori e che ha portato all'espulsione di Ginevra Lamborghini e poi all'eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci.

Sara Manfuso: perché ha appena abbandonato la casa del #gfvip 👁 #gfvip7 pic.twitter.com/5HCVDwm3ME — Tv: chi è in tendenza?📺 (@tendenzetv) October 5, 2022