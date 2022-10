Martedì 4 Ottobre 2022, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 16:43

Una puntata al centro dell'attenzione social e televisiva. E non poteva essere altrimenti, considerando che è questo il principio su cui si basa il "Grande Fratello Vip 2022". L'appuntamento di lunedi 3, poi, è stato interamente dedicato al caso di Marco Bellavia che aveva più volte manifestato i suoi disagi psicologici e che, non avendo trovato solidarietà, è uscito dalla casa nei giorni scorsi.

L'ex conduttore di "Bim Bum Bam" aveva parlato dei suoi problemi legati alla depressione ricevendo dai coinquilini un comportamento che gli spettatori e gli utenti dei social avevano stigmatizzato, chiedendo provvedimenti per gli atteggiamenti considerati bullismo. Il televoto settimanale è stato annullato sabato e lunedì sera si è aperto un televoto flash tra i vip che maggiormente hanno bullizzato Bellavia: Patrizia Rossetti, Gegia, Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci. Ecco le pagelle della quinta puntata della settima edizione del GfVip, che può essere a buon diritto considerata una delle più brutte pagine recenti della tv italiana.

Gf Vip, le pagelle dopo il caso Bellavia

Il padronde di casa Alfonso Signorini ha fatto il suo: mea culpa parlando di «pagina di tv orrenda», ha condannato il bullismo e ha spinto senza remore per la squalifica di Ginevra Lamborghini per aver detto che il coinquilino con problemi di natura piscologica «si merita di essere bullizzato». Voto 6.

L'opinionista Sonia Bruganelli aveva già espresso il suo pensiero sui social «Marco va aiutato fuori la casa ed io e Paolo lo faremo» e in studio ha ribadito il suo punto di vista: «Oggi abbiamo dato la dimostrazione che il Grande Fratello purtroppo rappresenta la realtà. E anche qui ci sono stati degli stronxi, come nella realtà». Coerente, voto 8.

Orietta Berti ha invece evidenziato come esiste «l'indifferenza delle persone al dolore degli altri». Onesta, voto 7.

I quasi eliminati: Elenoire Ferruzzi ha parlato di «cattivo gusto ma non di cattiva fede», Gegia «dispiaciuta», Rossetti non si sentiva «in colpa» per l'accaduto e Ciacci «non lo aveva capito». Voto 3.

Giovanni Ciacci opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso è stato eliminato. La preferenza del pubblico è stata del 3%; Patrizia Rossetti all'80%; Elenoire Ferruzzi al 13%. A fine puntata parlando con Signorini si è scusato a lungo. La stranezza è che Ciacci era nel cast per legittimare l'inclusione e poi ne è uscito perché il primo a escludere e a demonizzare qualcuno che aveva bisogno di essere ascoltato. Incorerente, voto 4.

Pubblico

Stando agli ascolti su Rai 1 la fiction "Sopravvissuti" ha avuto 3.623.000 spettatori pari al 19.6%, mentre il Grande Fratello Vip ha tenuto davanti al video 3.313.000 spettatori pari al 25.1% di share. La polemica paga ancora in termini di ascolti. Si preannuncia la memoria a breve termine sull'accaduto. Voto, 4.