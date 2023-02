Gf Vip, la reazione di Oriana quando il papà di Daniele Dal Moro era in diretta: ecco cos'ha fatto

Giovedì 2 Febbraio 2023, 11:03

Nella puntata in diretta su Canale 5 del GF VIP, è andata in scena la sorpresa organizzata per Daniele Dal Moro, che in giardino ha potuto incontrare suo padre, a cui è molto legato. Gli altri inquilini hanno potuto osservare la chiacchierata tra i due dal salotto di casa. Nikita Pelizon, più tardi, ha commentato la strana reazione di Oriana Marzoli, che dice da tempo di essere molto attratta da Daniele e di provare per lui un sentimento. "Vedi una scena così di lui con suo padre e non ti viene di essere felice per lui? Ti mangi le unghie e stai lì a farti gli affari tuoi? O io ho un'idea totalmente diversa o non capisco..." ha spiegato Nikita ad Antonella, mostrando tutti i suoi dubbi su Oriana. "Ha ragione Nikita, quando c'era Daniele col padre, lei zero emozioni, preoccupata solo di ciò che poteva dire pro o contro di lei…" ha commentato un utente su Twitter. Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

