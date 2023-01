Gf Vip, faccia a faccia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi (sua ex fidanzata)? Le anticipazioni di stasera

Torna stasera in tv, lunedì 23 gennaio, l'appuntamento settimanale con il Gf Vip alle 21.40 su Canale 5. Anche stasera Alfonso Signorini, con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti e il supporto di Giulia Salemi che interagisce con il popolo social, regalerà grandi emozioni e sorprese ai concorrenti del reality. Sono sei gli inquilini che stasera rischiano di lasciare la casa più spiata d’Italia. Al televoto ci sono George Ciupilan, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Sarah Altobello, Alberto De Pisis e Wilma Goich. I sondaggi del web prevedono una serata tranquilla per Nikita, che sembra la preferita dei fan della rete, mentre a rischiare grosso sembra essere Wilma, protagonista nei giorni scorsi di una accesa discussione con Oriana sul vino. Gli immuni, invece, sono: Attilio Romita, Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Davide Donadei, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

Gf Vip, le anticipazioni di stasera

Sicuramente al centro della puntata ci sarò il complesso rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L'influencer nonostante sia diffidente dice di stare bene con la modella venezuelana. Le liti non mancano.

I rumors poi vedono protagonista della puntata anche Davide Donadei. L'ex tronista di Uomini e Donne la scorsa settimana ha colpito tutti con il racconto della sua difficile infanzia. Il padre del vippone è stato condannato per mafia e ha passato oltre 10 anni in carcere. Sono stati anni difficilissimi per il giovane pugliese.

Scontro tra Davide Donadei e Chiara Rabbi?

Ma stasera Davide potrebbe riceve una sorpresa, non gradita sicuramente, dalla ex fidanzata Chiara Rabbi. I due si sono scelti a Uomini e Donne e hanno iniziato una relazione molto intensa finita, a detta della ragazza per tradimenti, teoria che smentisce Donadei il quale sostiene che la causa della fine della storia sia stata l'eccessiva gelosia della Rabbi. Stasera però Chiara potrebbe varcare la porta rossa per un faccia a faccia con il suo ex. Il motivo? Le dichiarazioni di Arianna Gianfelici, che ha ammesso di avere avuto un flirt con Davide mentre lui era fidanzato con Rabbi. Pronta la replica di quest’ultima, che su Instagram si è scagliata contro Arianna, ricordando come quest’ultima la avesse contattata dopo aver ricevuto un palo da Davide e lei stessa si era schierata a sua difesa visto che tutti quanti la stavano attaccando. Chiara ha definito triste tutto questo teatrino e ha ribadito come non volesse parlare di ciò che è successo, ma si è trovata costretta a farlo. A questo punto, stasera al Gf Vip Chiara Rabbi potrebbe davvero avere un confronto con Davide Donadei, anche se una storia su Instagram in cui annunciava che sarebbe andata a fare la spesa per la cena anche per stasera farebbe pensare al contrario. Insomma Signorini potrebbe, effettivamente, volerci vedere chiaro.

L'appuntamento è per stasera alle 21.40 su Canale 5.