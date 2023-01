Gf Vip, l'ex di Nikita verso un duro confronto? Oriana "smascherata": le anticipazioni di stasera 16 gennaio

Stasera in tv, lunedì 16 gennaio alle 21.40 su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, accompagnato da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, ci guiderà in una puntata ricca di colpi di scena. Il primo focus della serata riguarderà la (possibile) eliminazione di un concorrente della casa di Cinecittà. Al televoto della serata troviamo tre donne: Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. Stando ai sondaggi presenti sul web sembra che mentre per la giovane Nikita non c’è alcun rischio di non essere salvata, lei risulta essere la preferita del popolo social, per Nicole e Dana è sfida all’ultimo voto e una delle due sarà dunque costretta a lasciare per sempre il loft.

Gf Vip, stasera in tv: le anticipazioni

Al centro del Gf Vip però ci sarà anche stasera l'amore. Si parlerà di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che continuano la loro storia tra alti e bassi, e poi della love story tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che sembrano sempre più affiatati. Poi sotto la lente d'ingrandimento anche la nuova (forse) coppia Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Daniele non si fida, ma loro sono sempre piu' vicini. ma il web neanche si fida di lei. La venezuelana si trova tra due fuochi, tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro, e molti, sia dentro che fuori dalla casa, pensano che Oriana stia semplicemente giocando per mettersi in risalto all'interno del reality. Nicole Murgia è certa che Oriana si stia muovendo in questo modo solo per visibilità. Nicole ha sbattuto in faccia alla venezuelana la sua idea che l’interesse per Daniele sia nato solo dopo la lite con Onestini, sottolineando come la venezuelana sia mossa più da strategia che da veri sentimenti. Una lite che poi è rientrata, con le due che si sono riappacificate, e su Twitter sono certi che questo confronto sia stato anch’esso costruito, come il triangolo che sta vedendo protagonisti Oriana, Daniele e Luca.

Il rientro di Spinalbese

Nel corso della puntata ci saranno tanti altri temi da trattare: dal ritorno nella casa del Grande Fratello Vip dell’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese fino alle nuove discussioni tra Nikita Pelizon e Luca Onestini che ieri, nel corso della cena con delitto, sembravano aver messo da parte il loro astio.

Le sorprese gradite (e non)

Inoltre, le anticipazioni del Gf Vip parlano anche delle sorprese che dovrebbero esserci durante la serata: in vista potrebbero esserci belle sorprese per Andrea e Alberto, mentre una un po' meno gradevole per Nikita, visto che secondo quanto anticipato al Gf Vip stasera 16 gennaio potrebbe arrivare l’ex della vippona, Valerio Tremiterra, e sarà molto interessante vedere quale sarà la reazione di Nikita. A riportare tale indiscrezione è l'esperta di gossip Deianira Marzano, che sui suoi social ha condiviso la segnalazione di una fan, la quale si è detta certa del fatto che Valerio varcherà la soglia della porta rossa per avere un confronto con l'attuale gieffina di questa edizione. «Valerio, ex di Nikita, diceva che lunedì andrà al GF Vip a parlare con Nikita per spu... e che ne se frega della famiglia di lei», si legge nella segnalazione social riportata in rete da Deianira.

Per saperne di piu' bisognerà sintonizzarsi alle 21.40 su Canale 5.