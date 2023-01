Gf Vip, Antonella abbandona la casa per "colpa” di Edoardo? «Voglio uscire». Eliminati, scontri e sorprese: le anticipazioni di stasera

Grande Fratello Vip, stasera in tv, lunedì 30 gennaio un nuovo appuntamento con il reality di Canale 5. Dalle 21.40 lo show condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nel ruolo di opinioniste, e Giulia Salemi, voce dei social è protno a regalare nuovi emozioni e sorprese.

Gf Vip, stasera in tv: le anticipazioni

Al televoto, in questa 30esima puntata, ci sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon o George Ciupilan, attualmente in nomination. Chi rischia, invece, di essere eliminato? Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto il giovane George sembra purtroppo destinato a perdere il televoto e lasciare dunque per sempre il reality.

Volano stracci tra Antonella ed Edoardo

Il focus della puntata di stasera del Gf Vip sarà sicuramente incentrato sul burrascoso rapporto tra Antonella Fiodelisi ed Edoardo Donnamaria. I due sembravano finalmente aver trovato un punto d’incontro nel loro rapporto ma purtroppo questo si è inclinato negli ultimi giorni ed ha portato i due nuovamente alla rottura. Sono volate parole forti tra i due. Lei nelle ultime ore ha versato tante lacrime per il volto di Forum. Antonella era da sola in Veranda, non vuole avvicinarsi al resto degli inquilini, fra i quali, uno in particolare nota la sua solitudine. Edoardo si avvicina alla schermitrice cercando di capire perché continua a isolarsi: «Perché piangi? Hai paura di perdere?» Chiede il concorrente, a metà fra lo scherzo e la comprensione. «No, voglio andare via» spiega la schermitrice «Per le persone che ci sono qui dentro». «Non per quelle che ti mancano?» Chiede ancora il radio speaker, ma non c’è risposta, soltanto silenzio. Dopo giorni di schermaglie, i due concorrenti sembrano aver un piccolo riavvicinamento. A suggellarlo è un bacio di Edoardo sulla fronte di Antonella. Il Vip le si accosta fra le coperte, la abbraccia, ma poi la distanza torna fra loro. Edoardo si volta, la osserva, ma Antonella è ancora lì. Inoltre gli altri vipponi sono preoccupati per lo stato di salute di Edo. In molti hanno notato che il giovane vomita di nascosto: i fan sono preocupati. Cosa sta accadendo davvero?

E anche il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non è dei piu' sereni. Continuano liti tra la modella venezuelana e òìex tronista di Uomini e Donne.

Sorprese

Inoltre due importanti sorprese dovrebbero arrivare nella casa per due concorrenti del reality. L'appuntamento con lo show condotto da Alfonso Signorini è a partire dalle 21.40 su Canale 5.