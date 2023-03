GF VIP, Luca stupisce tutti nel gioco della bottiglia: «Voglio passare una notte con Nikita»

Lunedì 13 Marzo 2023, 11:26

Ormai lo sanno tutti: da quando è entrato nella casa del GF VIP, Luca Onestini ha avuto diversi scontri con Nikita Pelizon. I due inizialmente sembrano vicini e compatibili, ma l'eccessivo interesse di Nikita ha fatto alzare a Luca diversi muri verso la ragazza, rifiutando quasi del tutto ogni tipo di interazione. Lei non ha mai negato un interesse verso Onestini, lui invece ha fatto di tutto per allontanarla e per prendere le distanze. Proprio per questo saltano ancora di più all'occhio le recenti dichiarazioni di Luca durante il gioco della bottiglia, in cui ridendo il ragazzo per pagare penitenza ha urlato: "Nikita voglio passare una notte con te!". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

