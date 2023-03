Gabriel Garko, età, fidanzato, la (finta) storia con Adua Del Vesco e la malattia che gli ha sfigurato il volto: chi è l'attore ospite a Belve

Gabriel Garko ospite, stasera in tv, a Belve. Dario Gabriel Oliviero, questo il nome all'anagrafe, è uno dei più amati sex symbol italiani, attore in molte fiction Mediaset. Siederà stasera sullo sgabello più scomodo della tv per rispondere alle irriverenti domande di Francesca Fagnani. Ma chi è Gabriel Garko?