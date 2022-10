Il ritorno di Bellavia al Gf Vip: «Ora vi racconto la mia storia vera». La confessione di Luca: «Ho sofferto anche io di depressione»

Settima puntata del Gf Vip, si parte con il botto. Marco Bellavia torna a parlare ai concorrenti della casa che lo hanno bullizzato attraverso un videomessaggio. «Ho trovato una solidarietà Alfonso in questi giorni che non mi sarei mai immaginato. Il mio problema ha aperto una porta verso un problema di cui soffrono tante persone. I problemi mentali rimangono sempre nascosti invece bisogna parlarne e la gente ora mi ringrazia perché finalmente dopo quello che è successo a me ora se ne parla. Io ne soffro sporadicamente ma c'è gente che ci lotta tutti i giorni. Mi ringraziano per aver fatto quello che io non avrei voluto fare. Io nella casa volevo raccontare la mia storia che ancora non sono riuscito a dire. La storia vera vorrei raccontarvela, ma ora io e Filippo vi salutiamo…». E' a fianco del figlio l'ex vippone e finalmente sembra sereno.

Gf Vip, Marco Bellavia "torna" nella casa: lo spoiler di Federica Panicucci. Amaurys a rischio squalifica per una bestemmia

Gf Vip, il videomessaggio di Bellavia

Marco ha saputo trasformare un suo disagio in qualcosa di bello: parlare di un problema che investe milioni di persone. Sono tantissime le persone che soffrono di disagi psicologici, Marco ha detto di soffrirne sporadicamente, ma sono in tanti a lottare contro questi problemi.

La confessione di Luca e Daniele

«Anche io ho sofferto di depressione - confessa Luca Salatino - questo demone è difficile da sconfiggere ma poi quando riesci a superla ti senti invincibile». Daniele del Moro è entrato e uscito dagli ospedali per questo motivo: «ci vuole tanta pazienza, tanto coraggio e tanta forza di volontà che trovi solo in te stesso».

«Sono in tantissimi che soffrono di questi problemi e bisogna parlarne - il messaggio di Alfonso Signorini è chiaro - perché chiedere aiuto è necessario»