Gf Vip, Marco Bellavia "torna" nella casa: lo spoiler di Federica Panicucci. Amaurys a rischio squalifica per una bestemmia

Si preannuncia una puntata frizzante quella del Gf Vip di stasera in onda alle 21.40 su Canale 5. Il reality show di Alfonso Signorini anche nella settima puntata punta molto sulla querelle fra gli inquilini della casa e Marco Bellavia, che ha abbandonato il loft di Cinecittà dopo essere stato emarginato dai suoi colleghi.

Gf Vip, accuse choc di Gegia: «Marco Bellavia voleva fare cose a letto, per questo gli ho detto che non stava bene»

Gf Vip, Bellavia torna: pronto un videomessaggio per i vipponi

E proprio Marco stasera rientrerà nella casa piu' spiata d'Italia per dirne quattro ai vipponi, ma non varcherà la porta rossa, Bellavia ha preparato un videomessaggio diretto a chi è ancora in gara. La speranza è che stavolta esca fuori la verità e che ognuno si assuma le proprie responsabilità sulla vicenda. A rivelare l'anticipazione è stata Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 5: «Questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia. […] Anzi, non è una lettera ma un video messaggio» ha spiegato la conduttrice.

Si è parlato di bullismo nei confronti dell'ex conduttore di Bim Bum Bam e c'è chi invece lo ha accusato di aver oltrepassato il limite: per Ginevra Lamborghini, Marco l'avrebbe toccata, e invece Gegia ha dichiarato che l'ex vippone «voleva fare cose a letto» con lei.

Ginevra Lamborghini lancia accuse choc contro Marco Bellavia al Gf Vip: «Mi ha toccata senza consenso. È andato oltre»

I nominati

Il caso Bellavia torna così a essere protagonista del reality mentre in nomination ci sono Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Gegia, Sofia Giaele De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich.

Gf Vip, Giovanni Ciacci eliminato dopo la brutta figura sul caso Bellavia: la decisione del pubblico

Amaurys Perez a rischio squalifica

Nel frattempo tira una brutta aria per Amaurys Perez, finito nel putiferio e a rischio squalifica per una presunta bestemmia. Il caso è nato sui social, in particolare su Twitter dove ha iniziato qualche giorno fa a girare una clip che ritrae l’ex giocatore di pallanuoto imprecare mentre parla della suocera. Bestemmia solo presunta, però, perché non è chiaro con certezza cosa abbia detto il concorrente del Gf Vip, ma i fan sui social hanno imperversato, chiedendo l’immediata squalifica di Perez. Nella puntata di stasera si farà sicuramente chiarezza sulla questione: se la bestemmia venisse accertata, scatterebbe di conseguenza la squalifica come previsto dal regolamento.

Luca Salatino pronto ad abbandonare

Uno spazio dello show sarà dedicato anche a Luca Salatino che sembrerebbe voler abbandonare il game perché sente la mancanza della fidanzata Soraya. Negli ultimi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne sembra non riuscire più a sentirsi parte del gruppo all'interno della casa. Ovviamente il conduttore Alfonso Signorini cercherà in ogni modo di tenere Salatino all'interno della casa.

Passione tra la Fiordelisi e Donnamaria

E sarà al centro dell'attenzione anche la nascente storia fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Secondo alcune immagini che stanno circolando sul web, e che poco spazio lascerebbero all'immaginazione, fra i due ci sarebbe stato qualcosa di non solo platonico. L'appuntamento con il Grande fratello vip è per stasera alle 21.40 su canale 5.