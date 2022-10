Gf Vip, Ginevra Lamborghini riappare sui social dopo la squalifica: «Ho ricevuto parole d'odio ma torno a testa alta»

Ginevra Lamborghini torna sui social dopo la squalifica dal Gf Vip. «Marco Bellavia andrebbe bullizzato», questa la frase che ha messo la parola fine alla sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Il caso Bellavia ha creato un effetto domino nella casa portando alla squlifica della sorella di Elettra e all'eliminazione, decretata dal pubblico, di Giovanni Ciacci. Ieri la Lamborghini era in studio e le è stato concesso di incontrare nel giardino della casa anche Antonino Spinalbese, l'ex di Belen, con cui ha stretto un bellissimo rapporto.

Gf Vip, Ginevra torna sui social dopo la squalifica

Al termine della diretta di ieri Ginevra ha condiviso nelle sue storie Instagram un lungo messaggio per i suoi fan.

«Oggi per me è stata una giornata molto importante. Tornare in quello studio è stato difficile ma è grazie a tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuto che sono riuscita a tornare a testa alta. Non vi nascondo che vengo da quattro giorni di puro inferno, quattro giorni in cui mi sono sentita cadere il mondo addosso. L'odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore. Ho voluto leggere ogni commento per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora a fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il grande antagonista della mia vita. Oggi piu' che mai mi sento di aver capito a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro».

L'amore dei fan

Sicuramente dopo la squalifica di lunedì scorso per la Lamborghini non sono stati giorni facili ed è lei stessa a raccontarli. «Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho trovato il vostro amore e la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà. E infine anche se non di tutti, il vostro perdono, e di questo ve ne sarò infinitamente grata. Siete stati e continuate a essere la mia luce in fondo al tunnel. Ricevere quelle parole di conforto, il vostro incoraggiamento e vedere come vi siete battuti per me mi ha commosso e voglio che sappiate che siete entrati nel mio cuore in modo indelebile. Con voi ho scoperto di avere una seconda famiglia, bellissima e numerosa che mi conosce per quella che sono. Per questi e molti altri motivi vi ringrazio con tutto il mio cuore un po' ammaccato. Vi prometto che tornerò a splendere piu' luminosa che mai. Vi voglio bene stelline. Ginevra»