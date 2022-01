Gf Vip, Jessica Selassiè stuzzica Barù con un massaggio: cosa gli chiede di non fare

Giovedì 13 Gennaio 2022, 11:01

Un massaggio hot promesso a Jessica: succederà al Gf Vip e a farglielo sarà Barù. Mentre ne parlavano i due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto a tavola con gli altri. «Ho vinto un massaggio da un mese da parte di Barù e domani me lo farà». Con queste parole Jessica Selassiè lancia l'amo. Ad aboccare è stata subito la sorella Lulù che incalza: «Un massaggio hot». Pensava di mettere in difficoltà forse la principessina il navigato nipote di Costantino della Gherardesca che ovviamente affonda il colpo: «Tutto quello che tocco è hot», poi arriva l'allusione ad Alessandro Basciano. Insomma pare proprio che il consiglio dato da Alfonso Signorini la scorsa puntata alla princess («non mollare con Barù) sia stato capito e messo in partica.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

