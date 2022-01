Gf Vip, Maria Monsè contro Carmen Russo: «Sei una grande bugiarda». Spuntano le foto sui social

Dal matrimonio gate non restano esclusi neanche gli ex partecipanti al reality. Stasera Enzo Paolo Turchi è entrato nella casa per dire la verità sul presunto invito a nozze fatto a Nathalie Caldonazzo che Carmen Russo nega. Ma dallo studio scoppia una lite proprio tra la ballerina e un'ex vippona. La trentatreesima puntata del Gf Vip fa fuoco e scintille e si torna a parlare del matrimonio tra il coreografo e Carmen Russo. Per far chiarezza Alfonso Signorini mostra una clip ripresa da Pomeriggio 5 il programma di barbara D'urso in cui si vedono le immagini delle nozze dei ballerini.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Valeria Marini in lacrime confessa TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie zittisce Carmen Russo TELEVISIONE Gf Vip, Delia pronta a entrare da single TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie Caldonazzo ritratta: «Invito al... TELEVISIONE Gf Vip, la verità su Enzo Paolo Turchi e il rapporto con...

Gf Vip, Nathalie Caldonazzo ritratta: «Invito al matrimonio di Carmen Russo? Forse mi sono sbagliata»

Gf Vip, lte tra Carmen e Maria Monsè

Tra i vip invitati spunta anche Maria Monsè, ex concorrente lampo di questa edizione del relaity. Ed è stata proprio lei a voler dire la sua sulla questione della Caldonazzo: «Quello che ha notato Nathaly l’ho notato anch’io. Il primo giorno che sono entrata, quando nessuno mi aveva nominata, tu subito hai preso la carta e mi hai nominata. Effettivamente a te non interessa nulla delle persone che frequenti…». Secondo le due donne infatti la mamma di Maria se ne fregherebbe delle amicizie pur di arrivare più avanti possibile nel gioco. Ma Carmen Russo non si fa attaccare due volte e sfodera la freccia: «Lei si è autoinvitata! Mi ha chiamato e ha detto: ‘Posso venire alle tue nozze?'». Gelo in studio ma la Monsè si infuria: «Non è vero! Io ero in banca con mio marito e Enzo Paolo ci ha chiamati per invitarci! Al battesimo di Maria io ero in Germania e ho cambiato il biglietto aereo pur di esserci! Sei una grande bugiarda Carmen!»

Il post di Maria

E dal profilo Instagram lancia la risposta con tanto di foto: «Amici io sono una donna che crede ancora nella complicità tra donne, e proprio per questo , ciò che ho visto e vissuto al @grandefratellotv mi ha molto ferito. Carmen, credevo davvero fosse un’amica cara , si è rivelata tutt’altro, e per cosa? Per tutelare una strategia…il fine non giustifica il mezzo! A mio avviso un’amicizia si tutela anche davanti ad una strategia, quando si è una donna ligia a un codice d’onore che solo noi donne possiamo comprendere. Mi aspettavo qualcosa di più da Carmen, invece che tristezza , ho trovato anche io come @nathaly.caldonazzo , un muro di gomma a cui hanno fatto seguito una triste serie di nomination ( NON DIMENTICHERÒ MAI CHE E’ STATA PROPRIO CARMEN LA PRIMA DELLA CASA a NOMINARMI , SENZA ALCUN MOTIVO … giustificandosi con una frase : “ Maria non rimanerci male ma e’ una regola nominare i primi arrivati … “ rettificando poi successivamente questo suo atteggiamento dicendomi in presenza di @soleil_stasi “ sai com’è questa di nominare gli ultimi arrivati e’ una prassi ! ” mi ha lasciata molto amareggiata, tutto così vuoto e privo di sensi di umanità ! Io non avrei mai voluto che il mio trascorso d’amicizia con lei ( come potete vedere l’ho documentato con SOLO ALCUNE delle varie occasioni che ci hanno viste insieme come , il suo matrimonio , la presentazione del mio calendario le mie varie sfilate di moda , c’era anche il battesimo di Maria di cui purtroppo non ho trovato foto , pensate che addirittura per quell’occasione mi ero precipitata dalla Germania anticipando il mio volo aereo.. non ci siamo fatte mancare nulla , abbiamo anche condiviso una vacanza insieme in montagna per il ponte dell’Immacolata ) fosse buttato via solo per la sua avidità di giocatrice accanita , mi sarei aspettata da parte sua un un minimo di affetto , di complicità, quella tra donne»