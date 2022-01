Gf Vip, Delia Duran pronta a entrare da single: Alex Belli passa alle "minacce": «Occhio a quello che fai. Non si torna indietro»

Soleil Sorge sembra tornare a essere un lato del triangolo tra Delia Duran e Alex Belli. Nella scorsa puntata la moglie di Belli è entrata in quarantena ma nella casa del Gf Vip non lo sanno ma sanno che marito e moglie non vivono più insieme, e a dirlo è stato proprio l'ex di centovetrine. Da venerdì quindi nella casa non si parla dìaltro che di ipotesi del perchè Delia e Alex non vivono più insieme. Tutti nella casa pensano che tra i due coniugi non sia sereno il clima. «Se quando uscirai effettivamente scoprirai che si sono lasciati cosa farai?». Soleil arrosisce: «Curererei le sue ferite da brava amica». Secondo Sonia Bruganelli «loro sono perfetti» e Soleil si lascia scppare che erano molto più che amici.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, aria di crisi tra Alex e Delia TELEVISIONE Nathalie Caldonazzo zittisce Carmen Russo TELEVISIONE Gf Vip, Valeria riceve la proposta da Giucas TELEVISIONE Gf Vip, Giucas Casella sulla compagna Valeria: «Innamorato... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli scintille con Nathalie Caldonazzo:... TELEVISIONE Gf Vip, la verità su Enzo Paolo Turchi e il rapporto con...

Gf Vip, aria di crisi tra Alex e Delia: «Non stiamo nella stessa casa». Soleil ci ricasca: «Avrei tanto bisogno di lui»

Gf Vip, Alex e Delia ai ferri corti

Nel frattempo il collegamento viene chiuso e si torna a parlare con delia Duran che è chiusa in hotel in quarantena. «Alfo ti dò una news flash, io mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigiare anche per alre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole. Non è l'amicizia che si è creata tra loro ma invece di preoccuparsi della nostra amicizia lui pensa a scrivere tweet». Sembra siano veramente giunta a un bivio la storia tra Alex e Delia. «Ciccio fatti un'esame di coscienza vai per la tua strada che io vado per la mia. Finalmente la tua amica ha ammesso che non è stata solo un'amicizia, pensi che siamo scemi? Guardami bene Ciccio». Alex passa alle minacce: «Noi abbiamo alti e bassi, ma capisci bene quello che retwitto. Occhio a quello che fai Ciccia che poi non si torna più indietro» e la moglie di Bonolis è daccordo con lui: «Io proprio non capisco cosa vuole risolvere da dentro la casa del Gf, uno se ha i problemi li risolve a casa»