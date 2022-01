Gf Vip, Delia Duran rifiuta il collegamento e Alex Belli lascia lo studio: finale di puntata con i botti

Finale con i botti al Gf Vip. Al rientro dalla pubbliccità, l'ultima peraltro prima della fine della trasmissione, Alfonso Signorini appare confuso. Avrebbe dovuto fare un collegamento con Delia Duran prima della chiusura del reality, Ma lei si è rifiutata. Le parole del marito di qualche ora prima la hanno ferita troppo. Alex Belli continua a difendere Soleil Sorge, la quale si è anche dichiarata più che un'amica (smentendo quanto finora i due avevano detto), e Delia dice che entra al Gf Vip dopo essersi presa una pausa da Alex.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran pronta a entrare TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli scintille con Nathalie TELEVISIONE Gf Vip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti PERSONE Gf Vip, rivelazioni choc dell'ex di Alex Belli:... PERSONE Rocco Siffredi, la proposta hot ad Alex Belli: «Facciamo... TELEVISIONE Gf Vip, Alessandro Basciano al veleno contro Alex Belli:... CANALE 5 Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo il litigio con...

Gf Vip, Delia Duran pronta a entrare da single: Alex Belli passa alle "minacce": «Occhio a quello che fai. Non si torna indietro»

Gf Vip, la reazione di Delia

«Alfo ti dò una news flash, io mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigiare anche per alre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole. Non è l'amicizia che si è creata tra loro ma invece di preoccuparsi della nostra amicizia lui pensa a scrivere tweet» e poi aveva anche aggiunto: Ciccio fatti un'esame di coscienza vai per la tua strada che io vado per la mia. Finalmente la tua amica ha ammesso che non è stata solo un'amicizia, pensi che siamo scemi? Guardami bene Ciccio». Per Belli, che difficilmente incassa i colpi senza controbattere, gliela ha servita su un piatto d'argento e non si tira indietro, anzi alza il tiro: «Occhio a quello che fai Ciccia che poi non si torna più indietro».

Gf Vip, aria di crisi tra Alex e Delia: «Non stiamo nella stessa casa». Soleil ci ricasca: «Avrei tanto bisogno di lui»

Alex lascia lo studio

Al termine della bagarre nonostante i più continuano a chiedersi perchè Delia per risolvere i problemi di coppia dovrebbe entrare nella casa, pensavamo che fosse tutto abbastanza risolto. E invece Delia non si presenta e la poltrona di Alex è vuota. Signorini chiede aiuto a Biagio D'Anelli: «È fuori e non vuole entrare». Ma dopo qualche minuto Alex torna: «Ero dietro le quinte ma dopo che ho sentito la reazione di delia anche per me non aveva senso rientrare». Sarà un'altra puntata della soap opera già scritta o un'improvvisata? Lo sapremo nel prossimo episodio