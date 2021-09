Gf Vip, Gianmaria incontra la fidanzata Greta: «Hai perso la testa per Soleil». Il triangolo no?

Lunedì 27 Settembre 2021, 23:18

Dopo lo scontro tra Greta e Soleil, Gianmaria resta senza parole e ringrazia con un filo di fiato la fidanzata che è entrata per difenderlo. Questa è stata per Gianmaria una settimana in cui ha parlato nella casa del Gf Vip molto della fidanzata. «Semplice, naturale e speciale». Ecco come Gianmaria descrive Greta. Soleil però, che sembra proprio non riuscire a stare al suo posto, dice che lui ha usato le stesse parole anche per lei.

Gianmaria viene mandato di corsa in salone da Alfonso Signorini e trova Soleil. l'imprenditore prova a chiedere di deporre l'ascia di guerra ma l'influencer non ci sta e lo accusa di aver tirato questa storia con questa ragazza solo quando le serviva.

L'attento presentatore quindi chiede ulteriori spiegazioni: «Quindi scusa Soleil per te Gianmaria sta recitando?»

Soleil ridendo dice: «No, credo solo sia una paraculata».

Gf Vip, Greta (la fidanzata di Gianmaria) contro Soleil: «Devi chiedere scusa alle donne vittime di stalking»

Gf Vip, Gianmaria incontra la fidanzata

Gianmaria volta le spalle e viene salvato da Alfonso che lo manda in giardino ad aspettarlo c'è Greta

A lui tremano le gambe, la ragazza invece è ferma e sicura di se e prende subito la parola: «Io ti ho visto che sei entrato e hai perso la testa. I primi giorni sono stata malissimo ho visto provocazioni esagerate nei confronti di Soleil, lei ti ha fatto un grande effetto quando sei entrato e hai messo in dubbio la nostra storia, poi hai voluto sviare da questa situazione e hai fatto peggio perchè hai detto ad Alex che eri veuto qua per far macello»

Alfonso però interrompe la ragazza: «C'è un futuro tra te e Gianmaria?»

A questo punto Greta spiega meglio il suo punto di vista: «Io lo vorrei ma chiedo a Gianmaria di dimostrarsi per quello che è, sei fantastico tratti le donne benissimo, voglio vederti per come ti conosco».

Soleil li raggiunge e cominciano a discutere le due ragazze. Un botta e risposta fatto di «Sei fuori luogo» e di Mikado che Soleil mangia in faccia ai due ragazzi prendendoli in giro.

Gianmaria prova a riportare l'attenzione sulla sua fidanzata: «Io le risposte te le ho date ogni giorno», ma niente la dichiarazione viene interrotta ancora una volta dal triangolo.