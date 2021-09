Gf Vip, Greta (la fidanzata di Gianmaria) contro Soleil: «Devi chiedere scusa alle donne vittime di stalking»

Lunedì 27 Settembre 2021, 22:54

A una manciata di minuti dall'inizio della quinta puntata del Gf Vip si torna a parlare della storia tra ex più tormentata d'Italia: Soleil e Gianmaria Antinolfi. Alfonso Signorini entra nella casa e chiama Gianmaria nella Mistery Room nel frattempo si ripercorre l'avventura dei due ragazzi nella casa attraverso i video con tanti di commenti di tutti gli altri concorrenti. Alfonso parte a fare le domande a Soleil: «Come sei entrata nei confronti di Gianmaria?». L'influencer risponde che «era un ricordo sbiadito era fuori dalla mia vita non ci siamo mai sentiti».

Gf Vip, il confronto tra Soleil e la fidanzata di Gianmaria: le anticipazioni della quinta puntata

Gf Vip, Greta contro Soleil

Ma il conduttore ha riservato un incontro scontro speciale per Soleil. La ragazza viene mandata davanti al ledwall e viene freezata. Si apre la parete e dall'altra parte appare Greta, la misteriosa ragazza di cui Gianmaria dice di essere anche molto innamorato

«Devi ridemensionare le parole che hai detto e devi chiedere scusa per come ti sei rivolta nei suoi confronti, hai mancato di rispetto a lui alla sua famiglia e manchi di rispetto alle persone che realmente hanno subito uno stalking. Tu sei libera di fare quello che vuoi ma impara a recitare perchè se hai paura di lui non ci dormi insieme, non lo ricerchi....»

La risposta di Soleil

Soleil con la sua caratteristica saccenza risponde sorridendo: «Piacere, insomma, mio mi auguro che possiate avere una bella relazione e mi auguro come donna che tu non debba mai vivere i momenti che ho vissuto io. La cosa che più mi spiace è che non riesci ad essere solidale con le donne».

Soleil si gira se ne va e non da la possibilità a Greta di replicare. Ma Alfonso interviene dicendo che il suo atteggiamento non è stato educato. Ma lei spiega che le parole che Greta ha detto sono assolutamente fuori luogo.