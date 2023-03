Gf Vip, Daniele Dal Moro ha mentito su Antonella Fiordelisi? L'equivoco con Edoardo Donnamaria

Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:32

Nell'ultima puntata del GF Vip, si è discusso molto sulla storia del van e di quanto avvenuto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Dopo questo fatto, si stanno trascinando alcuni strascichi tra i concorrenti, tra cui un momento che ha visto protagonista Daniele Dal Moro, che è corso a raccontare ad Edoardo alcune confidenze che gli ha fatto Antonella. È tuttavia stato notato che ciò che Daniele ha raccontato ad Edoardo non corrisponde esattamente alla verità. Riprendendo il discorso che gli ha fatto la Fiordelisi, si capisce chiaramente che il senso delle parole di lei era diverso da come Daniele le ha interpretate. Ecco cosa è stato detto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

