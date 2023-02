Gf Vip, Edoardo Tavassi perde il controllo dopo la partita a biliardo: cosa ha fatto quando ha vinto contro Luca Onestini

Lunedì 27 Febbraio 2023, 13:08

Nella casa del Gf Vip, non è passata inosservata la reazione "colorita" di Edoardo Tavassi che ha battuto al biliardo Luca Onestini. Edoardo Tavassi è infatti apparso senza freni dopo aver battuto a Biliardo il suo rivale Luca Onestini.

Gf Vip, Donnamaria e la battuta (infelice) ad Antonella. Il web: «Maschilista atroce». Stasera in tv il confronto tra Giale e il marito? Le anticipazioni

Gf Vip, Tavassi e la partita a biliardo con Onestini

«Sono io quello da battere adesso!» ha esultato Edoardo, mostrando tutto il suo entusiasmo agli altri inquilini della casa, che non hanno potuto fare a meno di sorridere davanti alla sua esplosione di gioia. Su Twitter c'è però chi non ha apprezzato il suo modo di esultare: «troppo volgare» ha commentato qualcuno.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, 'sta ubriaca': Edoardo Donnamaria contro Nikita per la domanda fatta