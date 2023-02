Gf Vip, Donnamaria e la battuta (infelice) ad Antonella. Il web: «Maschilista atroce». Stasera in tv il confronto tra Giale e il marito? Le anticipazioni

Torna stasera in tv il Gf Vip. Come ogni lunedì torna la squadra dei vipponi capitanati da Alfonso Signorini su canale 5 dalle 21.40. Ormai manca poco alla finale e le strategie escono fuori. i concorrenti hanno calato le maschere e gli equilibri saltano. Ecco le anticipazioni del Gf Vip di stasera 27 febbraio. Nikita, Oriana, Antonella, Micol, Nicol, Tavassi e Donnamaria sono al televoto. Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, che ha potuto finalmente riabbracciare sua figlia Luna Marì, ben 7 concorrenti sono a nrischio eliminazione. Nikita Pelizon, che continua ad avere un rapporto difficile con Luca Onestini, Oriana Marzoli, un po’ in crisi con Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi, ai ferri corti con Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria che hanno infranto le regole e hanno dovuto fare i conti con un provvedimento.

Fiorello e l'omaggio a Maurizio Costanzo, commozione e malinconia a Viva Rai 2: «Mi hai cambiato la vita. Sono tre giorni che penso a cosa dire»

Gf Vip, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare di amore. Negli ultimi giorni infatti sempre più indizi alimentano la possibilità di una liason tra Donnamaria e la Murgia. Fin dalla rivelazione del van gate di giovedì scorso in tanti avevano notato una certa complicità tra i due concorrenti che durante le parole di Alfonso Signorini si sono più volte guardati negli occhi come se ci fosse molto di piu' rispetto a quello scoperto dal Gf.

Maurizio Costanzo, Luxuria in lacrime da Silvia Toffanin: «Grazie a lui mia madre mi accettò, chiamò a casa mia per parlarci»

Donnamaria e Murgia sempre più vicini

Dubbio che diventa sempre più realtà visto che il volto di Forum ha più volte sottolineato agli spartani di averla passata liscia e che essere andato al televoto è una punizione minima rispetto a quanto è realmente accaduto all’interno del camper. Sguardi complici, risate e gesti inequivocabili hanno acceso i riflettori da parte dei telespettatori sulla coppia Donnamaria e Murgia. Ormai grattini, carezze e baci sono all'ordine del giorno. Gli utenti sono ormai certi che tra i due c'è qualcosa in più che una semplice amicizia. Ma ciò che fa indignare il web è l'atteggiamento di Edoardo che continua a provocare Antonella, trattandola male di giorno e cercandola invece di notte. Alfonso Signorini tornerà sicuramente sull'argomento.

Iacchetti in lacrime per Maurizio Costanzo a Verissimo «Non doveva morire così. Mi ha salvato la vita artistica»

La battuta infelice di Edoardo

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stavano avendo uno dei tanti confronti: lei pochi giorni fa aveva infatti, messo un punto alla loro storia. Il gieffino quindi, ha cercato l'ex schermitrice per farle capire che aveva inteso quali fossero stati i suoi errori e quando Antonella lo ha congedato dicendogli: «L'importante che tu stia capendo, ora vai...», lui ha risposto: «Va bene ma quando vuoi i pis**li chiamami» con tanto di sorrisetto. Antonella ha quindi risposto a sua volta: «Tranquillo, si vive bene anche senza». Gli utenti su Twitter e Instagram si sono indignati da quanto hanno sentito e in molti hanno commentato l'episodio: «Elegante come sempre», «Questa frase suona di un maschilismo atroce» oppure ancora «Le ha dato della poco si buono».

Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Edoardo Donnamaria. Signorini la zittisce: «Non è assolutamente vero quello che stai dicendo»

La crisi tra Oriana e Daniele

Crisi anche (ancora) tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L'equilibrio che sembrava avessero trovato è saltato. L'influencer venezuelana si è lamentata del fatto che l'ex di Uomini e Donne si fosse allontanato negli ultimi giorni, soprattutto dopo aver parlato con Antonella dopo la puntata di giovedì. Daniele ha negato e oriana ha deciso di chiudere. In realtà la venezuelana voleva scaturire con questo una reazione in daniele che però per ora si è solo riavvicinato all'ex Martina facendo ingelosire ancora di piu' Oriana.

Gf Vip, Antonella accusa Edoardo: «Mi hai messo le mani addosso». Lui nega (e rilancia): «Metti la testa a posto». È caos nella casa

Le sorprese di stasera

Come ogni puntata del Gf Vip anche questa sera ci saranno sorprese per alcuni dei concorrenti: dovrebbe arrivare finalmente il momento dell'incontro tra Bradford Beck e la moglie Giaele De Donà atteso da tempo, e finalmente ci potrebbe essere anche l'incontro tra Wilma Goich a Daniele, slittato da tempo. Ovviamente in studio si tornerà a parlare del rapporto tra Antonino e Ginevra, lui dopo essere stato eliminato dal reality ha baciato l'ex vippona in diretta tv.