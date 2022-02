Gf Vip, Alex è scontro con Delia: «Stai facendo una pessima figura saltando da un letto all'altro». Poi l'attore se ne va

All I need is love.... inizia così la puntata di San Valentino al Gf Vip. C'è bisogno d'amore perchè l'amore è il sale della vita. Dopo 5 mesi esatti dall'inizio del relity Alfonso Signorini celebra il sentimento più unico del mondo. Serata piena di colpi di scena: Alex Belli pronto con il suo sguardo «magnetico» a rientrare nella casa, pronto a fare lo slalom tra Delia Duran e Soleil Sorge, anche se i post fanno presagire che l'intento sia quello di riconquistare la moglie. Belli resterà tutto il tempo necessario per far chiarezza in se stesso non un concorrente ma sarà un ospite speciale.

Gf Vip, rientra Alex Belli: le “dolci” soprese di San Valentino (ma per Manila serata “amara”). Le anticipazioni

Gf Vip, scontro tra Alex e Delia

«Amore mio cosa sta succedendo? Voglio farti ragionare, dove è finitra la Delia che conosco io, quella elegante che non si fa manipolare. Tu stai mettendo in dubbio tutto quello che siamo stati per nulla. sai quante cose ho fatto per te fuori? Io accetto se vuoi stare sola però tutto quello che noi simao dove è andato a finire? Il rispetto per te stessa dove è andato a finire? Noi abbiamo lottato per l'amore libero perchè dici che non sei libera? Le tue azioni non hanno senso. Non ti parlo da uomo geloso. Io ti amo. Vuoi star da sola, vai ma dove vai sola? Sono contento perchè stando qui dentro hai capito cosa è la perdita della libertà. Tu pensi di essere lucida ma non lo sei come non lo sono stato io. Vivi libera ma abbi rispetto di te stessa. Sei incoreente». In passerella Belli cerca di riprendersi la moglie.

GF Vip, Soleil lo avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei: cosa confessa a Nathalie Caldonazzo

Delia è irremovibile

«Innanzitutto sai benissimo che ho preso a mia decisione di essere libera. Tra noi non c'è una carta in cui dice che siamo sposati, il 26 giugno abbiamo fatto una promessa che per me aveva un valore superiore a qualsiasi cosa ma poi tu mi hai mancato di rispetto. Tu non hai smesso di fare i tuoi twitter neanche quando sono entrata qua. Io a questo punto dentro sono rinata. Tu continui a cercare di convincermi che sto sbagliando». Non fa nessun passo indietro Delia

Gf Vip, Aldo Montano affonda: «Alex Belli rientra? Assurdo, i vipponi dovrebbero abbandonare il reality». La dura critica

Belli abbandona la passerella

«Vai viviti la tua bolle ma stai facendo una pessima figura. Io ho vissuto una bellisima amicizia con soleil ma non come te che salti da un letto all'altro». L'ex di centovetrine accusa il colpo

«Mi sto solamente divertendo, non sto calpestando tutto lo hai fatto te». Alfonso poi chiede se Delia vuole uscire con Alex ma lei sceglie di restare nella casa.