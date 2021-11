Gf Vip, Alex Belli furioso con Soleil Sorge: «Pensi che una telecamera possa fermarmi?»

Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sembra ormai stare stretto a l'influencer. Nonostante la moglie di Alex sia entrata più volte per chiedergli di cambiare atteggiamento nei confronti della sua compagna d'avventura l'attore non fa nessun passo indietro, anzi. Complice la Turandot la passione tra i due pare sempre più evidente. E mentre Soleil appare sempre più presa dall'ex di CentoVetrine, lui continua a mettere le mani avanti. Ci ha pensato Sonia Bruganelli a inizio trasmissione a mettere in guardia l'ex di uomini e donne con un sonoro: Attenta! Alex e Delia ti stanno mettendo in mezzo». Nonostante ciò la puntata è andata avanti tranquillamente fino a quando Alfonso Signorini non è entrato a gamba tesa nella complicata storia mostrando al marito della Duran delle foto della moglie che la ritraggono in atteggiamenti itimi con un modello.

Gf Vip, chi è l'uomo in foto con Delia?

L'occasione era uno shooting che la modella venezuelana ha scattato con il suo collega Simone Bonaccorsi per un atelier. Nelle immagini che saranno su Chi di questa settimana si vedono i due abbracciati e che si scambiano sguardi languidi. Nella casa del Gf Vip, Alfonso mostra gli scatti ad Alex, che non ci vede nulla di male. i due sono amici. «Allora diciamoci le cose chiaramente - interviene Alfonso - o te e tua moglie avete un rapporto libero e beati voi, oppure questo concetto di amicizia che avete non è normale». Soleil se la ride da un'altra stanza. Ma Belli non ritratta la sua teoria: «Conosco Simo e Delia, non cado in questa cosa. So che c'è molta amicizia. Non siamo una coppia aperta! Io e Delia ci conosciamo molto bene, su questa cosa qui non posso non dirti che questo tipo di foto e di rapporto è quello. È il dietro le quinte di una sfilata, non posso difendere la mia amicizia con Sole e poi andare contro a questa cosa e non posso vederla altrimenti».

Gf Vip, Sonia Bruganelli avvisa Soleil: «Attenta! Alex e Delia ti stanno mettendo in mezzo»

Belli si difende

A questo punto Signorini si vede costretto a mostrare il post che Delia ha pubblicato qualche oa fa in cui si dice senza parole dopo aver visto il marito e Soleil baciarsi.«Forse sono la più lucida, vedo, sento e so e mi faccio due pensierini... è ovvio che Ale si trattenga davanti le telecamere» ma Belli la smentisce: «Quello tra me e Soleil è amore ma non c'è sessualità, pensi che una telecamera mi possa fermare? No»

Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge finisce a biscotti al cioccolato

Lite tra Alex e Soleil

L'ex di Uomini e Donne e senza parole e comincia a farsi venire dei dubbi seri. Le parole di Sonia le rituonano nelle orecchie e al rientro in salone scoppia la lite tra lei e Alex. Belli furioso anche con Soleil: «Ma ti pare che mi trattengo per le telecamere?» L'ex di CentoVetrine spiega che loro hanno un rapporto che vivono sotto gli occhi di tutti e se non vanno oltre è solo perchè lui ha una moglie e lei un compagno. Soleil preferisce non rispondere.