Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale» cresce: Delia Duran pronta alla vendetta. Stasera 3 nuovi ingressi

Torna stasera il primo appuntamento settimanale con il Gf Vip. Tante le emozioni che Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe regaleranno dalle 21.40 su Canale 5 ai telespettatori. Carmen Russo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Clarissa e sua sorella Lulù Selassiè sono al televoto e rischiano di uscire. E se qualcuno esce qualcuno entra. Saranno 4 i vipponi a varcare la porta rossa stasera: prima tra tutte Valeria Marini, che «ci presenterà una parte completamente inedita di sè» a detta di Signorini. Con lei anche Biagio D’Anelli (popolare opinionista ed esperto di gossip) e infine Giacomo Urtis (chirurgo delle star e ex gieffino). Sarebbe dovuto entrare anche Ferdinando Giordano (ex concorrente del Gf Nip) ma lui stesso smentisce la questione pubblicando un video da casa sua.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE GF Vip, Sophie sta male? LA GAFFE Gf Vip, chi ha scritto la "Donna Cannone" TELEVISIONE GF Vip: Adriana Volpe attacca Soleil e Alex TELEVISIONE GF Vip, la doccia hot di Miriana Trevisan e Sophie Codegoni:... LA RIVELAZIONE Gf Vip, Francesca Cipriani incontra la mamma: piange e ricorda... TELEVISIONE Gf Vip, in nomination finite Manila, Clarissa, Lulù,... LA SFIDA Gf Vip, delle 4 in nomination non esce nessuna dalla casa: la... CANALE5 Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli fanno pace dopo una... TELEVISIONE Gf Vip, massaggio bollente tra Soleil Sorge e Alex Belli: Delia... GF VIP GF Vip, il bigliettino di Manuel a Lulù non è di... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Delia pronta alla vendetta

Se la scorsa puntata pensavamo che fosse tornato il sereno tra Alex Belli e Delia Duran ci sbagliavamo di grosso. Nonostante la richiesta che la modella ha avanzato a suo marito chiedendogli di mantenere le distanze fisiche da Soleil Sorge, l'ex di CentoVetrine dopo un convinto sì detto di fronte a milioni di telespettatori ci ha ripensato. In questi giorni le scene tra lui e l'influencer sono state davvero forti: tra baci e palpeggiamenti «nessuno si vorrebbe trovare al posto di Delia». Stasera però il felino sudamericano è pronto alla vendetta. Non sappiamo bene cosà avrà pensato di fare Delia, ma Alfonso dice di prepararci ad un bello show.

Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge finisce a biscotti al cioccolato

Manuel non convince più tutti

A rischiare l'eliminazione è anche Lucrezia. All'idea della sua eliminazione però Manuel Bortuzzo si lascia a una confidenza fatta a Katia Ricciarelli: «Magari uscisse». La reazione dell'ex nuotatore non è piaciuta a tutti e i fan sui social lo attaccano dicendogli che dovrebbe vergognarsi per il suo comportamento. Questi giorni per Manuel sono stati giorni difficili e ha messo in discussione anche la fiducia estrema che aveva nei confronti della Selassiè. Secondo lui, la principessa ha voluto cavalcare l'onda e spingere troppo sulla storia per avere più visibilità all'interno della casa. Stasera Alfonso tornerà sicuramente sull'argomento.