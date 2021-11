Gf Vip, Soleil Sorge è pronta a lasciare il reality: «Ecco quando uscirò»

Il confronto tanto atteso tra Delia Duran e il marito Alex Belli c'è stato, ma non è andato per Soleil Sorge probabilmente proprio come sperava. O forse sì, non è dato saperlo per ora. L'influencer nonostante fosse sprovvista dei suoi tanto amati pop corn (che di solito sgranocchia quando viene messa in mezzo a dinamiche di coppia, altrui) ieri sera, durante la diretta del reality, è stata spettatrice pura. La «chimica artistica» tanto decantata dai due gieffini comincia a stancare all'ex di Uomini e Donne che si dice pronta a uscire. E mentre il "matrimonio" tra l'ex di CentoVetrine e la modella venezuelana è salvo, Sole si dice stanca di essere messa in mezzo a queste situazioni. I triangoli non li vuole più.

APPROFONDIMENTI CANALE5 Gf Vip, la storia tra Alex, Delia e Soleil TELEVISIONE Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli fanno pace TELEVISIONE Massaggio bollente tra Soleil Sorge e Alex Belli PERSONE Rocco Siffredi, la proposta hot ad Arisa: «Farei di tutto... GF VIP GF Vip, il bigliettino di Manuel a Lulù non è di... TELEVISIONE GF Vip, Aldo Montano strega tutti: la sua doccia sexy fa sognare... TV GF Vip, bacio passionale tra Alex Belli e Soleil merito di Katia... TELEVISIONE Gf Vip, il record “piccante” di Gianmaria nella... CANALE 5 Gf Vip, Katia Ricciarelli lascia la casa? Cosa svela Sophie dopo... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Raffaella Fico tra le star PERSONE Delia Duran: ecco chi è la moglie di Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran (moglie di Alex Belli) nuova concorrente?... GF VIP GF Vip, Soleil sogna Alex Belli in un momento molto intimo: cosa... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli: «Mi hanno incastrato». Ma i fan... TELEVISIONE GF Vip, Alex Belli attacca Adriana Volpe nella notte: 'Ha... TELEVISIONE Gf Vip, Adriana Volpe contro Alex Belli: «Deve rimanere... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini ad Alex Belli: «Sembra tu stia...

Gf Vip, la confessione di Soleil

Data ultima per Soleil il 13 dicembre. Ecco cosa ha confidato la vippona al compagno (solo d'avventura) Alex: «Pensavo in Mistery – ha spiegato - non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli!»

Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge finisce a biscotti al cioccolato

Sembra proprio l'ingresso di delia stavolta abbia rotto gli equilibri dei due concorrenti.