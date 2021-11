Gf Vip, Sonia Bruganelli avvisa Soleil: «Attenta! Alex e Delia ti stanno mettendo in mezzo»

Dopo 77 giorni di reclusione Soleil e Alex si sono lasciati andare. Durante la rappresentazione della Turandot il bacio tra i due è stato «tutt'altro che scenico». E a dirlo è proprio il padrone di casa del Gf Vip, Alfonso Signorini. «Un bacio da opera. Se ne assuma le responsabilità Katia» comincia così la difesa di Alex Belli. «Ho visto un bel limone altro che chimica artistica», così lo hanno definito le coinquiline. Dopo l'ingresso di Delia Duran tutti pensavano che i bollenti spiriti di Alex si fossero placati nei confronti dell'influencer, ma non è stato così. Nonostante l'attore avesse assicurato alla moglie che avrebbe smesso di essere così fisico con Soleil non ci è riuscito e dopo il bacio "scenografico" le effusioni tra i due gieffini sono continuate sotto le lenzuola. La Sorge dal canto suo crede che la modella venezuelana sia incoerente. «Se la prende, ma non se la prende. Fa la gelosa, ma non è gelosa». Non capisce la posizione nè il pensiero di Delia Soleil che però si diceva felice per Alex dopo il chiarimento avvenuto tra i due.

Gf Vip, la difesa di Alex

«Ogni cosa che si fa qua dentro non va mai bene. In scena io faccio l'attore quindi faccio questo» ci ha provato così ha dribblare Alex, ma Alfonso è un'abile giocatore. «Il bacio non era un bacio scenico. Se vuoi ti faccio vedere come sono i baci scenici della Turandot e te lo dico io che ne ho curato la regia», mostra così un video Signorini. «Non è un bacio che c'è tra due amici» incalza Alfonso.

«Il bacio con Delia è durato molto meno». Soleil spiega: «Lo avevamo programmato diverso poi ci siamo lasciati trasportare dall'opera»

Sonia avvisa Soleil

Sonia Bruganelli però non ha dubbi e vuole mettere in guardia Soleil Sorge: «Io ti vedo molto più presa da Alex. La mia paura è che Alex e delia ti stiano mettendo in mezzo. Stai attenta»