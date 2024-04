Forte e Chiara, stasera su Rai 1 il One Woman Show di Chiara Francini: ospiti e anticipazioni della prima puntata

Si chiama "Forte e Chiara" il nuovo programma di Rai 1 condotto da Chiara Francini. In onda a partire da stasera in prima serata, il One Woman Show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, vedrà il debutto della poliedrica e irresistibile attrice toscana, tra le più amate e apprezzate del panorama nazionale.

Lo show

Dopo la sua incisiva partecipazione alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, Chiara Francini torna in televisione con uno show il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo romanzo best seller, e dallo spettacolo che sta portando in tournée e con cui riempie i teatri di tutta Italia.

Gli ospiti di stasera

Quella di stasera sarà una puntata ricca di ospiti. Dal cardinale Gianfranco Ravasi a Luca Argentero, passando per Carlo Conti, Laura Chiatti, Barbara Foria e Nino Frassica, saranno moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo a prendere parte allo show di oggi. Oltre a loro, anche Lillo, Marco Masini, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Le parole dell'attrice

Uno spettacolo in diretta per raccontare una storia "profondamente italiana, paesana e provinciale". Uno spettacolo in cui, dice l'attrice durante la presentazione del programma in viale Mazzini, «sono stata lasciata profondamente libera. Parlerò di tutto. Faccio quello che ho sempre cercato di fare nei libri e negli spettacoli: portare all'attenzione di tutti il mio punto di vista. La verità è sempre l'unico punto di partenza, è qualcosa che pulisce», aggiunge la Francini che prosegue: «Il racconto che faccio non ha il desiderio di essere perfetto ma ha l'ambizione di essere vero, autentico. Descrivo la mia storia e spero che le persone condividano le mie riflessioni e le mie vicende, le piccole e grandi gioie che hanno attraversato la mia vita. C'è la mia mamma, ci sono le mie amiche di paese, il mio gatto e l'arredamento che amo. È veramente una sorta di mio microcosmo. Anche gli ospiti che ho chiamato li stimo a livello professionale ma anche umano». Ospiti di rango come quello che arricchirà la prima puntata. «Ci sarà - rivela - il cardinale Gianfranco Ravasi. Sono veramente molto fiera perché ho scritto una semplice mail e lui mi ha risposto dicendomi che sarebbe stato veramente felice di poter partecipare e di interagire con me. Parleremo in uno spazio che forse può sembrare peculiare per lui ma che, invece, non lo è perché discuteremo di vita, di provincia, di donne. Io credo che non ci sia niente di più attuale di vedere una donna che parla a un uomo di Chiesa. Il cardinale Ravasi, inoltre, è stato sempre attentissimo alla questione femminile. Il nostro sarà un dialogo, ha detto che il canovaccio che gli ho proposto è perfetto».

Quando e dove vederlo

Appuntamento quindi stasera dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate successive andranno invece in onda mercoledì 17 e mercoledì 24 aprile. Come sempre, il programma sarà disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.