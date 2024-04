Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (mercoledì 10 aprile): il lato oscuro di Nunzio spaventa Rossella

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 10 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Forum, aggressione in studio: il tossicodipendente Julian litiga col secondo marito di sua madre. Cosa è successo

Le anticipazioni

Nunzio è sempre più convinto che se non avesse spinto Diana a fare la cosa giusta, quest'ultima sarebbe ora sana e salva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cammarota non smetterà di farsi mille domande, tirando fuori un lato del suo carattere che lascerà Rossella senza parole. L'aggressività del ragazzo infatti la spaventerà e la turberà molto. Intanto Clara si troverà a prendere un'altra importante decisione sul suo futuro. Dopo aver scelto di tenere il bambino, la donna dovrà infatti informare Eduardo della novità che presto cambierà le loro vite. Nel frattempo Eugenio parlerà a Lucia della situazione con Damiano e del ruolo che il Renda sta assumendo, giorno dopo giorno, nella vita di Viola ma soprattutto di Antonio, con cui ha iniziato ad andare molto d’accordo. Infine Marina è sconvolta a causa di un gesto di Tommy. La Giordano ha cominciato a farsi tante domande e Roberto dovrà intervenire per evitare che le tensioni accumulate le facciano perdere lucidità. La donna capirà di non poter fare da madre a una creatura così piccola e per tanti altri anni a venire?