Forte e Chiara, su Rai 1 lo show di Chiara Francini: da Siffredi a Leotta e Venier, gli ospiti della seconda puntata

Seconda puntata in diretta su Rai1 di Forte e Chiara, lo show di Chiara Francini che ha debuttato mercoledì scorso con 2.176.000 telespettatori e la share del 13,9%. Protagonista assoluta è la poliedrica Chiara Francini, attrice, scrittrice e conduttrice reduce dalla sua esperienza alla 73ª edizione del Festival di Sanremo. Forte e Chiara è il suo one woman show che, ispirandosi all'omonimo romanzo bestseller e allo spettacolo teatrale di successo, porta in scena la vita straordinaria della presentatrice in tutta la sua normalità. Tra divertenti monologhi, riflessioni e ospiti d'eccezione, Francini promette di accompagnare i telespettatori in un viaggio ricco di emozioni, risate e colpi di scena.

Chiara Francini: «La mia vita in tv così imperfetta e tutta da ridere. Porto in Rai una riflessione sulla donna»

Chi ci sarà

Nella seconda puntata di Forte e Chiara, siederà accanto a Chiara Francini Rocco Siffredi, l'iconico re dei film a luci rosse, la cui biografia ha ispirato la serie Netflix Supersex. Sarà presente anche Diletta Leotta, la brillante conduttrice di Dazn, con tutta la sua energia. Poi sarà la volta di Mara Venier, padrona di casa di Domenica In che giusto due settimane fa aveva intervistato Francini. A completare il quadro, gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi, storici componenti dell'indimenticato trio con Anna Marchesini. E, ça va sans dire, non può mancare Rollone, il fedele compagno a quattro zampe di Chiara Francini, che con il suo fascino felino conquista il pubblico ogni volta che compare sullo schermo.