«Uno show bellissimo». Così Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, nella conferenza stampa di lancio, aveva definito Forte e Chiara, il programma di Chiara Francini andato in onda in diretta su Rai1 mercoledì 10 e 17 aprile. La terza e ultima puntata, prevista per mercoledì prossimo, non vedrà la luce.

La tv pubblica, infatti, ha comunicato lo stop della trasmissione prodotta da Ballandi: «Il progetto pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali, non ha tuttavia prodotto i risultati auspicati». La Direzione Prime Time ha comunque ringraziato Chiara Francini perché "ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1". Alla vigilia, l'attrice toscana aveva detto che «tutto ciò che vedrete è colpa mia, la Rai mi ha lasciato libera».

AMAREZZA

Ieri ha commentato la notizia della chiusura per flop del suo one woman show con amarezza e ironia: «Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen. Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno, una puntata in meno. Ma - ha scritto sui social la Francini, che nel 2023 affiancò Amadeus nella quarta serata del Festival di Sanremo - anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altripure! Buongustai!».

L'esordio di Forte e Chiara, battezzato dall'intervento telefonico di Pippo Baudo e con ospiti in studio Luca Argentero, Nino Frassica, Lillo, Laura Chiatti, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marco Masini e il cardinal Gianfranco Ravasi, aveva perso la sfida con la fiction di Canale 5 Vanina (2.781.000, 16.51%), registrando 2.176.000 telespettatori e il 13.9% di share. Peggio dell'ultimo deludente appuntamento di Colpo di luna di Virginia Raffaele (2.395.000 e 14,08%), che, sempre su Rai1, non aveva brillato a gennaio.

ATIPICAAnche se la Francini, a caldo, su X aveva definito il risultato "ottimo", in considerazione della collocazione atipica in palinsesto, salvo poi cancellare il tweet. Una settimana dopo, nonostante la presenza di Mara Venier, Diletta Leotta e Rocco Siffredi, i numeri sono calati, toccando la media di 1.784.000 e l'11.2%. Con tanto di clamoroso sorpasso operato persino da Rai3 (Chi l'ha visto?, 1.842.000 e 11.5%). Tutto da rifare per la tv pubblica, in questi giorni scossa dall'addio di Amadeus, passato a Warner Bros. Discovery: la ricerca di nuovi spunti e volti per l'intrattenimento è ancora lunga.