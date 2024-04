Stop allo show di Chiara Francini, stasera Forte e Chiara non va in onda: la comica rimpiazzata da Paola Cortellesi. La decisione della Rai

Stasera in tv ci sarebbe dovuta essere l'ultima puntata di Forte e Chiara, il programma in prima serata su Rai 1 di Chiara Francini. Ma visti i scarsi ascolti la Rai ha deciso di sospenderlo. Cosa verrà mandato in onda al suo posto e cosa è successo dopo la decisione della Rai?

Chiara Francini, età, carriera, vita privata: chi è la conduttrice di Forte e Chiara, il programma sospeso dalla Rai

Stop alla Francini su Rai1, il comunicato

«La terza e ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda su Rai1». Con questo comunicato giovedì 19 aprile la Rai annuncia lo stop al programma. Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati, spiega una nota di Viale Mazzini. La direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1.

La replica dell'attrice

«Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano.

Ligabue ad Antonella Clerici: «Sugo? Mai detto, è una roba assurda». La reazione della Fagnani

Cosa verrà mandato in onda al suo posto

La Rai quindi stasera al posto di Forte e Chiara manderà in onda, alle 21.30 su rai 1 Scusate se esisto film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Roul Bova. Serena Bruno è una brillante architetta di origine abruzzese che ha trovato il successo a Londra, ma decide di rientrare convinta di poter proseguire nel Bel Paese la sua carriera. Le cose non vanno come sperato: la donna non riesce a trovare un impiego all’altezza delle sue competenze e si trova a fare i lavoretti più disparati. Serena si scontra subito col maschilismo del settore, non viene presa seriamente in quanto architetto donna e viene spesso scambiata per l'assistente di un architetto di sesso maschile. Il causale incontro con Francesco, gay divorziato, e la conseguente amicizia con l'uomo la spinge a mettere in atto un piano: fingere di essere una coppia di architetti così da riuscire a conquistare un progetto ambizioso, la riqualificazione del quartiere Corviale di Roma, uno dei simboli del degrado delle periferie della Capitale.