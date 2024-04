Chiara Francini, la Rai sospende il programma: «La terza puntata non ci sarà, non ha prodotto i risultati auspicati»

L'ultima puntata del programma 'Forte e Chiara' non andrà in onda. Lo comunica la Direzione Prime Time. «Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati», si spiega in una nota. «La Direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1».

Chi è Chiara Francini

Chiara Francini è nata a Firenze il 20 dicembre 1979 (43 anni), è un'attrice e scrittrice italiana. Dopo la laurea in Lettere presso l'Università di Firenze, si dedica a tempo pieno alla recitazione. Grazie alle prime brillanti apparizioni in teatro, approda in televisione con la fiction Gente di Mare 2. Ma il cinema è la sua grande passione: fra i film di maggior successoin cui ha recitato troviamo Una moglie bellissima, Ti sposo ma non troppo, Maschi contro femmine e La peggior settimana della mia vita.

Per quanto riguarda la tv, la Francini ha recitato in serie come Tutti pazzi per amore, Purché finisca bene e Non dirlo al mio capo.

Ha inoltre avviato una brillante carriera anche da scrittrice: ha pubblicato quattro libro per Rizzoli tra il 2017 e il 2020, tra cui Il cielo stellato fa le fusa e Un anno felice. Nelle vesti di conduttrice ha guidato trasmissioni come ove me stranger e Drag Race Italia.

L'esperienza a Sanremo

È stata una delle co-conduttrici di Sanremo 2023. Il suo monologo ha attirato l'attenzione di tutti, nonostante l'ora tarda a cui è stato mandato in onda. Parole e pensieri sulla scelta di essere o non essere madre.

«Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio. Ora, io, Chiara, un figlio non ce l’ho. Però credo sia una cosa dopo la quale non c’è dubbio non potrai più essere più giovane come lo eri a sedici anni, col motorino, la discoteca e il liceo. E arriva un momento, nella vita, in cui tutti intorno a te cominciano a figliare. È una valanga. Ma… inizia sempre da una che lo sapevi sarebbe diventata mamma prima di tutti. Nel mio caso, la Lucia. C’è stato un giorno, qualche anno dopo il liceo, che la Lucia mi ha chiesto di vederci. Eravamo sedute al bar della piscina, lei era tutta emozionata e a un certo punto, con una faccia che non le avevo mai visto mi fa. “ODDIOOOOO!!! Finalmente posso dirtelo! Sono incinta!. inizia così il testo vero, potente e dirompente. Il monologo parola per parola