Fernanda Lessa a Verissimo: «Ho fatto uso di droga e alcol»

«Una persona felice non ha bisogno della droga per tappare i buchi, ma io non lo ero»., ospite in esclusiva nella puntata del 23 febbraio a Verissimo, si racconta dopo anni di lontananza dalle scene televisive. Al’ex modella brasiliana confida il suo passato tra cocaina e alcol: «Ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a 19 anni, quando lavoravo nel mondo della moda, soprattutto per la solitudine, mi mancava costantemente la mia famiglia. Ne ho abusato per otto anni, tutti i giorni. Sono riuscita a smettere solo quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia».Ai microfoni del talk show, Fernanda Lessa afferma che oltre alla droga, è anche stata dipendente dall’alcol: «L’ho fatto nel periodo in cui mi sono trasferita a Torino, la città del papà delle mie due figlie, dove però non trovai una bella accoglienza. Decisi di togliere la droga, ma iniziai a bere fino a tre bottiglie di vino al giorno. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’ agosto 2017». «Da quel giorno non bevo più. L’ho fatto per le mie figlie e per il mio attuale marito Luca. Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra».Fernanda ha dovuto fare i conti anche con un altro dramma, la perdita di un figlio appena nato, a causa di una malformazione cardiaca: «All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Oggi è il mio angioletto».Infine, a Silvia Toffanin che le chiede perché solo oggi abbia deciso di raccontare la sua storia, l’ex top model rivela: «Sono stata in silenzio per tutto questo tempo perché ho sempre pensato di non essere un esempio da seguire. Mi sentivo una fallita e mi sono detta, devo trovare il modo per cambiare la mia vita».