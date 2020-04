GF Vip, «Adriana Volpe si chiudeva in bagno e vomitava...». La rivelazione choc di Fernanda Lessa

GF Vip, l'indiscrezione drammatica su Adriana Volpe. «Si chiudeva in bagno e vomitava...». A poche ore dalla semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini, emergono presunti retroscena sulla situazione emotiva di Adriana Volpe negli ultimi giorni di permanenza nella Casa. L'ex volto dei Fatti Vostri ha abbandonato il gioco per l'aggravarsi delle condizioni del suocero Ernesto Parli, malato di cancro e morto poco dopo per coronavirus. A parlare degli ultimi giorni di Adriana nella Casa, è stata Fernanda Lessa in un'intervista su Chi, riportata dal sito Gossip e tv.

Coronavirus, Azzolina: «Scuole? Non previsto prolungamento a luglio e agosto»

Gf Vip, rissa sfiorata nella Casa. Teresanna contro Sossio: «Sei un cane». Intervengono gli altri a dividerli

Ecco le parole di Fernanda Lessa: « Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta».

Fernanda ha poi proseguito parlando di Antonella Elia: «Non conosce vie di mezzo, o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui».



Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA