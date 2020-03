Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa choc contro Antonella Elia: «Cornuta nazionale»

Al Grande Fratello Vip Fernanda Lessa e Valeria Marini si sono coalizzate contro Antonella Elia. Entrambe hanno avuto problemi e tensioni con la showgirl in passato. La modella brasiliana è molto superstiziosa e in queste ore avrebbe raccontato un episodio paranormale. Le sedie si sarebbero mosse da sole per l'energia negativa di Antonella Elia. E intanto la definisce "Cornuta Nazionale».

GF Vip, nuova lite tra Antonella Elia e Valeria Marini: «Mi hai dato un pugno»

Non bastava il sale nella vasca da bagno e il rimprovero in diretta da parte di Alfonso Signorini. Fernanda Lessa non torna sui suoi passi, anzi. Continua a parlare della negatività dentro la casa. Dopo le accuse di praticare una magia simile ai riti vodoo, era scoppiata in lacrime. Nelle ultime ore, però, la Lessa è tornata a scagliarsi contro la coinquilina. In una conversazione con Licia Nunez, Fernanda ha spiegato i motivi del suo bagno di sale parlando di sedie che hanno iniziato a muoversi da sole.



«Ti ricordi che ti ho detto, anche se mi danno della strega, che aveva bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno. Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso? - ha detto - . Mamma, guarda, mi vengono i brividi. Io sentivo una cosa e ho detto ‘fai un bagno di sale’ e dopo…».Laha confermato l’accaduto parlando di quattro sedie che hanno iniziato a muoversi senza essere toccate: «Mi ricordo tutte e quattro le sedie una dopo l’altra. Io ero lì, neanche mi sono avvicinata a prendere la sedia e ‘pum’, di fila...».

E durante il litigio di ieri con Valeria Marini Fernanda avrebbe detto: «Lascia stare, tu sei la 'Valeria nazionale'. Lei è una cornuta nazionale». Con chi ha provato a farla ragionare, lei ha replicato: «Non ho detto nomi, poteva essere chiunque».

